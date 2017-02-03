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03 лютого 2017, Київ 07:36
Політика

Група Фірташа-Льовочкіна робить ставку на Тимошенко (огляд преси)

Народний депутат, голова партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Київ, 21 грудня 2016 року

Народний депутат, голова партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Київ, 21 грудня 2016 року

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Не зрозуміло, хто уповноважував Юлію Тимошенко говорити у США про варіанти вирішення конфлікту на Донбасі, пише «Газета по-українськи». Адже вона лише лідер найменшої парламентської фракції, яка півтора року тому вийшла з коаліції. Експерт видання переконує, що група Фірташа-Льовочкіна ставить на «президента Тимошенко». Останні політтехнологічні заяви Тимошенко, а також надання їй та її речникам необмеженого в часі ефіру на деяких телеканалах – переконливий доказ, що олігархи йдуть у наступ проти Порошенка. Докладніше видання пише в статті «Комусь із олігархів може полегшати».

У загостренні ситуації в Авдіївці є кілька причин. Серед них, за твердженням «Газети по-українськи», – пробна куля президента Росії Путіна, який хоче побачити реакцію світу, насамперед США. Також це – спроба продемонструвати силу і, до певної міри, крок відчаю. Санкції діють, резервні фонди Росії тануть. Путін з останніх сил намагається показати, що санкції йому не страшні і він нічого не боїться. Зараз багато залежить від Сполучених Штатів, наголошує газета.

«Референдум щодо приєднання до НАТО, про який заявив Петро Порошенко, – це дуже відповідальний крок, який потребує серйозної підготовки, – переконує експерт газети «День». Він наголошує, що нині потрібна глибока, багатогранна, пояснювальна робота з боку української влади – як Україна надалі збирається будувати свою співпрацю з НАТО.

Газета «Україна молода» досліджує – чому депутатам завжди мало їхніх зарплат. З одного боку, дешева влада дорого коштує народу, тому депутати і чиновники мають отримувати чималу зарплату. Однак, як зазначає видання, навіть без урахування останнього підвищення окладів, українська влада не така вже й дешева – рік у рік видатки на утримання гігантського апарату Верховної Ради продовжують зростати. До того ж, дешевий народ при дорогій владі – теж не найкращий варіант. Крім того, у цієї проблеми є ще один аспект. Ідеться про ефективність роботи найманого працівника та про її специфіку. На цьому видання наголошує в статті «Глибока глотка».

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