Група Фірташа-Льовочкіна робить ставку на Тимошенко (огляд преси)

Не зрозуміло, хто уповноважував Юлію Тимошенко говорити у США про варіанти вирішення конфлікту на Донбасі, пише «Газета по-українськи». Адже вона лише лідер найменшої парламентської фракції, яка півтора року тому вийшла з коаліції. Експерт видання переконує, що група Фірташа-Льовочкіна ставить на «президента Тимошенко». Останні політтехнологічні заяви Тимошенко, а також надання їй та її речникам необмеженого в часі ефіру на деяких телеканалах – переконливий доказ, що олігархи йдуть у наступ проти Порошенка. Докладніше видання пише в статті «Комусь із олігархів може полегшати».

У загостренні ситуації в Авдіївці є кілька причин. Серед них, за твердженням «Газети по-українськи», – пробна куля президента Росії Путіна, який хоче побачити реакцію світу, насамперед США. Також це – спроба продемонструвати силу і, до певної міри, крок відчаю. Санкції діють, резервні фонди Росії тануть. Путін з останніх сил намагається показати, що санкції йому не страшні і він нічого не боїться. Зараз багато залежить від Сполучених Штатів, наголошує газета.

«Референдум щодо приєднання до НАТО, про який заявив Петро Порошенко, – це дуже відповідальний крок, який потребує серйозної підготовки, – переконує експерт газети «День». Він наголошує, що нині потрібна глибока, багатогранна, пояснювальна робота з боку української влади – як Україна надалі збирається будувати свою співпрацю з НАТО.

Газета «Україна молода» досліджує – чому депутатам завжди мало їхніх зарплат. З одного боку, дешева влада дорого коштує народу, тому депутати і чиновники мають отримувати чималу зарплату. Однак, як зазначає видання, навіть без урахування останнього підвищення окладів, українська влада не така вже й дешева – рік у рік видатки на утримання гігантського апарату Верховної Ради продовжують зростати. До того ж, дешевий народ при дорогій владі – теж не найкращий варіант. Крім того, у цієї проблеми є ще один аспект. Ідеться про ефективність роботи найманого працівника та про її специфіку. На цьому видання наголошує в статті «Глибока глотка».