Жодного «послаблення» санкцій щодо ФСБ Росії немає, уточнюють американські експерти

Мінфін США не зняв санкції з ФСБ, а лише дозволив американським ІТ-компаніям отримувати обов’язкову ліцензію від цієї російської спецслужби на імпорт товарів до Росії.

У Росії саме ФСБ займається ліцензуванням ІТ продукції, яка містить технології шифрування. Експорт товарів та послуг до ФСБ із США все ще заборонено, а всі активи ФСБ, які знаходяться у юрисдикції США, і надалі заблоковані. Про це пише експерт із санкцій, який проаналізував постанову Мінфіну США.

Занепокоєння через «послаблення» невиправдане, кажуть оглядачі та у Білому домі.

Дії міністерства фінансів США у питанні санкцій щодо Росії – це технічне уточнення, яке інціювали ще за президентства Обами, а не рішення Трампа. Про це у Twitter написав кореспондент у Білому домі впливового видання The New York Times Пітер Бейкер.

Інформація надана журналістом – одна із низки уточнюючих зауважень від американських журналістів та експертів, які з’явилися слідом за хвилею повідомлень, які поспішно прирівняли новини про рішення Мінфіну США до буцімто ознак поступок адміністрації Трампа Москві.

«Кожен експерт із санкцій у Twitter здається каже, що ці події щодо санкцій та ФСБ є просто рутинними речами і не являють собою нічого значного», – твітує редактор New York Times Макс Фішер.

Уточнення з приводу ситуації надав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

«Ми не послаблюємо санкції. Міністерство фінансів, наскільки я зрозумів, зазвичай після запровадження санкцій переглядає, чи є потреба внести певні зауваження щодо окремих галузей або продуктів, руху яких не повинні були торкнутись санкції. За уточненням звертайтеся до Мінфіну», – зазначив Спайсер.

Мінфін просто полегшив життя американським ІТ-експортерам, пояснює експерт.

Розлоге тлумачення новин з Мінфіну США надав експертний блог LawFare.

«Заспокойтесь! Трамп не послаблював санкції проти Росії», – пише Семюель Калтер, приватний політичний радник, автор блогу «Chief of Sanction Law» («Головний із санкційного права» – ред.).

Експерт пише, що зміст санкцій Обами проти Росії за втручання у вибори у США повністю збережено, а те, що відбулось у четвер – не більш ніж корегування, щоб не допустити незапланованої творцями санкцій шкоди американським компаніям.

«Метою санкцій (Обами – ред.) було покарати ФСБ за її роль у злочинному проникненні до комп’ютерів Демократичної партії та колишнього голови кампанії Клінтон, Джона Подести. Експорт товарів та послуг ФСБ все ще заборонено, а всі активи ФСБ, які перебувають під юрисдикцією США, і надалі заблоковані. Тим не менш, шкідливий вплив на американські технологічні компанії, які експортують товари до Росії (та потребують відповідних дозволів від ФСБ – ред.) не був метою авторів санкцій. Саме це і покликана виправити нинішня постанова Мінфіну», – пише правник.

«Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднило нову загальну постанову, якою дозволило певні операції з ФСБ, які раніше заборонялись Виконавчим указом 13757, який Обама підписав у відповідь на втручання Росії у вибори у США. Згідно з постановою, юридичні особи зі США мають дозвіл брати участь у діяльності у звичайному порядку, яка пов’язана із запитами, отриманням, використанням, виплатами та угодами відносно дозволів, сертифікацій чи офіційних довідок, які видає ФБС для імпорту, дистрибуції, або використання інформаційних технологій у Російській Федерації», – цитує повідомлення Мінфіну Калтер.

«Це не зняття санкцій. У Росії ФСБ виконує функції державного регулятора, який відповідає за видачу дозволів на імпорт продукції інформаційних технологій, яка включає технології шифрування. Це означає, що для того, щоб ввезти до Росії, наприклад, мобільні телефони, американські компанії мають отримати від ФСБ ліцензію та заплатити за неї», – пояснює експерт.

«Важливо також додати, що експортні технології, про які йдеться, мають бути ліцензовані бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, а на виплати ФСБ встановлено верхню межу у 5 000 доларів на рік», – додає Калтер.

Прикметно, що твіт з посиланням на статтю-пояснення не набрав і 20 ретвітів.

Натомість панічні повідомлення отримали вірусне поширення.

Значно більшою популярністю у США та світі користуються алармістські трактування рішення Мінфіну. У порівнянні із ними повідомлення, що зменшують градус напруги навколо санкцій, значно програють.

«ВАЖЛИВО: Мінфін США послабив санкції Обами і дозволив компаніям працювати з ФСБ Росії, наступником КДБ», – лише цей твіт журналіста американського каналу NBC News Пітера Александера ретвітнули майже 5 000 разів.

Уточнення ситуації від того ж журналіста – значно менш популярне.

«Джерело, ознайомлене із санкціями, каже, що це лише технічна поправка, запланована за Обами, яка покликана уникнути небажаних наслідків санкцій, накладених через кібератаки», – цей уточнюючий твіт Александера ретвітнули лише близько 200 разів.