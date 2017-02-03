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03 лютого 2017, Київ 13:37
Політика

LiveЗагострення на Донбасі: Авдіївка, Донецьк після обстрілів. Живий блог

На Донбасі посилилися обстріли, зростає кількість загиблих та поранених. Радіо Свобода веде живий блог з останніми оновленнями

Україна, Авдіївка. Чоловік у власному будинку, пошкодженому під час бойових дій між українською армією та спільними російсько-сепаратистськими силами 2 лютого 2017 року

Україна, Авдіївка. Чоловік у власному будинку, пошкодженому під час бойових дій між українською армією та спільними російсько-сепаратистськими силами 2 лютого 2017 року

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Коротко про головне

Загострюється ситуація на Донбасі. Як повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі, від півночі 3 лютого до 8:00 у зоні бойових дій загинуло двоє військових, ще один поранений. За цей час зафіксовано 24 обстріли, бойовики застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію, вказує штаб АТО.

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в Авдіївці внаслідок обстрілу району загальноосвітньої школи № 2 та стадіону «Хімік» є загиблий і поранений зі складу рятувальників.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька з боку ЗСУ ввечері 2 лютого загинули двоє і поранені 13 цивільних. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Також в угрупованні «ДНР» твердять, що внаслідок обстрілів українських військових уночі 3 лютого в Київському районі Донецька пошкоджені вісім будинків і дві школи. Українська сторона заперечує інформацію, що Збройні сили обстрілюють населені пункти, зокрема, Донецьк.

За інформацією штабу, 2 лютого в зоні бойових дій загинули четверо українських військових, ще 17 були поранені. Підтримувані Росією бойовики здійснили 114 обстрілів, вказують у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що пізно ввечері 2 лютого, коли вже діяла комендантська година, внаслідок обстрілу ЗСУ по району «Мотеля» в Донецьку загинули двоє і поранені 13 цивільних. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 лютого.

Запеклі бої неподалік Авдіївки тривають від 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що ескалація конфлікту на Донбасі та штучне створення гуманітарної катастрофи є воєнними злочином, докази щодо якого Київ планує подати до Міжнародного суду.

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13:29

Піротехніки та ремонтні бригади готові почати ремонт пошкоджених ліній електропередач в Авдіївці, повідомив під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці керівник рятувальної операції Владислав Гусинський.

«Через постійні обстріли російсько-терористичними угрупуваннями пошкоджені лінії електропередач протягом 2 лютого не вдалося відновити…Сьогодні з 8:00 піротехніки та ремонтні бригади перебувають біля сірої зони і готові приступити до робіт на ЛЕП,» ­– сказав Гусинський.

13:19

У Міністерстві оборони України заперечують підведення танків до лінії зіткнення на Донбасі. Як повідомляє прес-центр відомства, ця бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з «метою адекватного реагування у разі спроби бойовиків прорвати оборони.»

У Міноборони наголошують, що танки у бойових діях не застосовують.

13:17

Вранці в Авдіївці можна було помітити українські танки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

13:03

За період загострення ситуації в Авдіївці Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Про це повідомив перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу, генерал-майор Андрій Цвєтков на засіданні оперативного штабу щодо Авдіївки під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

У штабі заявили, що бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів та випустили близько 600 тисяч снарядів. За словами Цвєткова, на Авдіївському напрямку було зафіксовано 8 прицільних обстрілів та один обстріл південно-західної околиці Авдіївки. У штабі зазначають, що підтримувані Росією сепаратисти використали заборонену Мінськими угодами зброю 16 разів.

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