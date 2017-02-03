Піротехніки та ремонтні бригади готові почати ремонт пошкоджених ліній електропередач в Авдіївці, повідомив під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці керівник рятувальної операції Владислав Гусинський.
«Через постійні обстріли російсько-терористичними угрупуваннями пошкоджені лінії електропередач протягом 2 лютого не вдалося відновити…Сьогодні з 8:00 піротехніки та ремонтні бригади перебувають біля сірої зони і готові приступити до робіт на ЛЕП,» – сказав Гусинський.
У Міністерстві оборони України заперечують підведення танків до лінії зіткнення на Донбасі. Як повідомляє прес-центр відомства, ця бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з «метою адекватного реагування у разі спроби бойовиків прорвати оборони.»
У Міноборони наголошують, що танки у бойових діях не застосовують.
Вранці в Авдіївці можна було помітити українські танки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
За період загострення ситуації в Авдіївці Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.
Про це повідомив перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу, генерал-майор Андрій Цвєтков на засіданні оперативного штабу щодо Авдіївки під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
У штабі заявили, що бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів та випустили близько 600 тисяч снарядів. За словами Цвєткова, на Авдіївському напрямку було зафіксовано 8 прицільних обстрілів та один обстріл південно-західної околиці Авдіївки. У штабі зазначають, що підтримувані Росією сепаратисти використали заборонену Мінськими угодами зброю 16 разів.