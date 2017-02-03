Загострюється ситуація на Донбасі. Як повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі, від півночі 3 лютого до 8:00 у зоні бойових дій загинуло двоє військових, ще один поранений. За цей час зафіксовано 24 обстріли, бойовики застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію, вказує штаб АТО.

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в Авдіївці внаслідок обстрілу району загальноосвітньої школи № 2 та стадіону «Хімік» є загиблий і поранений зі складу рятувальників.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька з боку ЗСУ ввечері 2 лютого загинули двоє і поранені 13 цивільних. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Також в угрупованні «ДНР» твердять, що внаслідок обстрілів українських військових уночі 3 лютого в Київському районі Донецька пошкоджені вісім будинків і дві школи. Українська сторона заперечує інформацію, що Збройні сили обстрілюють населені пункти, зокрема, Донецьк.

За інформацією штабу, 2 лютого в зоні бойових дій загинули четверо українських військових, ще 17 були поранені. Підтримувані Росією бойовики здійснили 114 обстрілів, вказують у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що пізно ввечері 2 лютого, коли вже діяла комендантська година, внаслідок обстрілу ЗСУ по району «Мотеля» в Донецьку загинули двоє і поранені 13 цивільних. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 лютого.

Запеклі бої неподалік Авдіївки тривають від 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що ескалація конфлікту на Донбасі та штучне створення гуманітарної катастрофи є воєнними злочином, докази щодо якого Київ планує подати до Міжнародного суду.