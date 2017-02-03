(Друкується мовою оригіналу)

«Когда был обстрелян «Восточный», вся страна помогала нам. Пришло наше время отдавать долги» – под таким лозунгом в Мариуполе начался сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки, организованный общественной группой «Вместе» и меценатами города. С первых дней из Мариуполя в помощь авдеевцам отправлено более 2000 гигиенических наборов, теплая одежда, продукты питания и медикаменты. Металлургические предприятия отправили 20 тонн питьевой воды, 18 тонн дизельного топлива, армейские палатки, печки-буржуйки, дизельные генераторы, огнетушители, фонарики и свечи.

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Несколько дней подряд в Мариуполе идёт сбор помощи для жителей Авдеевки, который сосредоточен в двух местах города. Основную нагрузку принял на себя главный офис «Каритас Мариуполь». Сюда жители города приносят теплую одежду, медикаменты, продукты – всё, что необходимо для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Мы привезли 2000 гигиенических наборов из Мариуполя, которые раздаются сейчас жителям Авдеевки… Привезены аптечки и вода. Жители Мариуполя собирают тёплые вещи и медикаменты. Но «Каритас» пока имеет свои ресурсы, мы много не берём

«Мы привезли 2000 гигиенических наборов из Мариуполя, которые раздаются сейчас жителям Авдеевки. Без любых категорий. Из «Каритас Краматорск» привезены аптечки и вода. Жители Мариуполя собирают тёплые вещи и медикаменты. Но «Каритас» пока имеет свои ресурсы, мы много не берём», – говорит директор благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» отец Ростислав Спринюк.

Районы рядом с Мариуполем уже приняли эвакуированных из Авдеевки. На базе полка «Азов» размещены 28 семей, среди которых пенсионеры и семьи с маленькими детьми. В Мариупольском горсовете заявили, что при надобности могут разместить в пансионатах 700 человек.

Жители сёл Мангушского района также готовы принять у себя дома беженцев из Авдеевки. Волонтёр Инна Тодурова говорит, что звонки от сочувствующих не прекращаются.

Жители в сёлах Мангушского района Стародубовке и Демьяновке… готовы принять семью переселенцев из Авдеевки… Люди есть в Урзуфе, 28 человек, …в пансионате. Мы хотим… их переселить в семьи, в дома

«Жители в сёлах Мангушского района Стародубовке и Демьяновке начали к нам звонить и говорить, что готовы принять семью переселенцев из Авдеевки. Мы сегодня будем в Демьяновке, поедем за тёплыми вещами, и будем знать, сколько семей готовы там принять. В данный момент люди есть в Урзуфе, 28 человек. «Азов» их там разместил в пансионате. Мы хотим туда поехать, пообщаться с людьми. Там есть дети пятимесячные и годовалые. Насколько им будет удобно жить в пансионате, хотелось бы поговорить. Может, лучше их переселить в семьи, в дома», – говорит Инна Тодурова.

Гуманитарной катастрофы нет, но проблем хватает – волонтёр

Помощь жителям Авдеевки оказывают из разных городов и областей, в том числе и из столицы. Координатор организации «Волонтёрская сотня «Доброволя», киевлянка Наталья Воронкова, работающая сейчас в Авдеевке, говорит, что гуманитарной катастрофы нет. Еды и одежды достаточно. Генераторов хватает. Проблема в отсутствии электричества и отопления.

Одним из недостатков в организации помощи она считает размещение людей на открытом пространстве. Город по-прежнему подвергается обстрелам, а пункты питания и обогрева сейчас размещены на стадионе, и это очень опасно, считает Наталья.

Гуманитарной помощи мирным более чем достаточно… И военные, и волонтёры работают нормально, на износ… И Министерство обороны, и госпитали военные помогают, подвозят всё, что нужно, и очень много привезли волонтёры. Сейчас такая ситуация – никто не знает, что будет через 15 минут… Недавно прилёт был недалеко от больницы. Дороги все пристреляны

«Гуманитарной помощи мирным более чем достаточно. Есть постоянно пополняющиеся потребности по медикаментам, но по оперативности подвозим. И военные, и волонтёры работают нормально, на износ. Всё более-менее хорошо. Все потребности публикуем в социальных сетях, и информация постоянно обновляется. Ну, вот как бы всё в процессе. То, чего не хватает, стараются подвозить автоматически. И Министерство обороны, и госпитали военные помогают, подвозят всё, что нужно, и очень много привезли волонтёры. Сейчас такая ситуация – никто не знает, что будет через 15 минут. Потому что недавно прилёт был недалеко от больницы. Дороги все пристреляны. Может так случиться, что дорогу перекроют», – рассказывает волонтёр.

Жители Авдеевки не спешат в эвакуацию

Относительно эвакуации населения Наталья Воронкова говорит, что она проходит неактивно. Город покидают только те, у кого разбиты дома. Но в основном жители города остаются на месте.

«Почему не выезжаете?» Она говорит: «Мы это уже проходили. Мы выезжали. Нас вывезли в летние домики»

«Я вчера у мамы четырёх детей спрашиваю: «Почему не выезжаете?» Она говорит: «Мы это уже проходили. Мы выезжали. Нас вывезли в летние домики, туалет на улице. У меня на руках полуторагодовалый ребенок, мне нужно ходить его кормить. А это можно сделать в кафешке за полтора километра», – рассказывает Наталья.

Волонтер считает, что ситуация, в которой оказалась Авдеевка, может повториться где угодно. По ее мнению, в двух крупных городах, расположенных в зоне боевых действий, Краматорске и Покровске, необходимо открыть логистические центры, где будет собираться вся гуманитарная помощь. В случае необходимости из этих городов можно будет доставить помощь в течение часа в любой из населённых пунктов.

ВЫПУСК ПОЛНОСЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)