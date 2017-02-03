МИВСІЗОЗУЛЯ: Як соцмережі підтримали українського футболіста, звинуваченого у «нацизмі»

Активна волонтерська діяльність та досягнення у спорті зробили Романа Зозулю чи не найбільш авторитетним сучасним українським футболістом. Та його активна допомога українським військовим і патріотизм стали перешкодою у розвитку кар’єри – після публікації в іспанській газеті, яка звинуватила футболіста в «нацизмі», Зозуля був змушений покинути клуб, в якому він перебував лише один день. Соцмережі активно стали на захист українського футболіста.

1 лютого 2017 року на офіційній сторінці клубу Rayo Vallecano («Райо Вальєкано») опублікували інформацію про перехід до їхніх лав на правах оренди українського футболіста Романа Зозулі.

Фанати мадридського клубу почала активний твітер-шторм, у якому просили керівництво клубу переглянути своє рішення. Причиною тому стали поширені чутки у пресі – іспанська газета Marca звинуватила футболіста в «нацизмі». Ілюстраціями до цих публікацій стали… фото Романа Зозулі в одязі з українською символікою. Пізніше газета перепросила за дезінформацію та видалила публікацію зі свого сайту.

Уболівальникам також стало відомо й про активну волонтерську діяльність Романа Зозулі. Як відомо, в українського футболіста є нагорода «За заслуги перед Збройними силами України» за активну допомогу українській армії. 2015 року він був одним із головних засновників фонду «Народна армія», який активно допомагає українським бійцям.

Після активного невдоволення однієї із фанатських груп Зозулі довелося покинути клуб вже наступного дня після переходу. Та він встиг звернутись до фанатів «Райо Вальєкано» з відкритим листом.

«Я не пов’язаний із воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я лише допомагаю українській армії, яка захищає мою країну, а також дітям, які постраждали від війни. Україна переживає надзвичайно важкі часи, і мої дії повністю схвалюються «Райо Вальєкано», – мовиться в листі.

Міжнародний скандал

Скандал із Романом Зозулею для багатьох українців став лакмусом – він показує, наскільки мало пересічному іспанцеві відомо про Україну та ситуацію на її Сході, якщо необґрунтована публікація в газеті здобула таку широку підтримку. На захист футболіста у соцмережах розпочався флешмоб із хештегом #мивсізозуля та #ProudOfZozulya

Футболіста підтримав міністр закордонних справ України Павло Клімкін: «Романе, Вас підтримує вся Україна: вболівальники, волонтери, військові. Посольство і всі ми боремося разом».

Посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба в коментарі ТСН повідомив, що дипломати активно працюють для того, аби підтримати Романа Зозулю, та назвав його цькування елементом гібридної війни.

Блогер Іван Оберемко закликав дипломатів втрутитись у ситуацію з Зозулею.

На захист українського футболіста висловились і у Футбольній федерації України. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував скандал так: «Рома опинився заручником політичних інтриг, і це недопустимо, з огляду на міжнародні футбольні норми. Партнери і тренерський штаб команди висловлюють цілковиту підтримку Романові Зозулі. Ми вимагаємо від компетентних органів дати належну правову оцінку ситуації».

Президент Футбольної федерації України Андрій Павелко також закликав українських дипломатів в Іспанії втрутитись у ситуацію: «Ситуація просто кричуща: групка проросійських радикалів ламає кар’єру українському футболістові. Це абсурд! Наше завдання – допомогти Зозулі, щоб він не пропустив цей сезон і не втрачав форми».

Футболісти клубу «Бетіс», у якому грав Зозуля, також висловились щодо його публічного цькування та зазначили, що його професійна та особиста поведінка була бездоганною.

Спортсмени, вболівальники, волонтери за Зозулю

Хештеги #мивсізозуля та #ProudOfZozulya поширювали в соцмережах не лише футбольні вболівальники, а й ті, кому не байдуже ставлення міжнародної спільноти до українців.

Говорячи про досягнення Романа Зозулі, згадували і його активну волонтерську діяльність.

Народний депутат України Тетяна Ричкова також оприлюднила офіційне звернення до Павла Клімкіна із вимогою втрутитись у ситуацію.

Офіційне звернення до Павла Клімкіна оприлюднили і волонтери Всесвітнього руху патріотів України, які відомі завдяки організації акції #StopPutinsWarInUkraine: «Роман Зозуля – український патріот, а не нацист».

Відомий український футболіст Євген Левченко подякував гравцям «Бетісу» за те, що вони підтримали Романа Зозулю в цей складний період.

Підтримали Зозулю й прості фанати.

Грати чи не грати?

Головною футбольною інтригою найближчих днів для вболівальників стане рішення Романа Зозулі, чи хоче він все-таки зіграти у складі футбольного клубу «Райо Вальєкано». На офіційній сторінці клубу було оприлюднено офіційну заяву, в якій ідеться про те, що керівництво клубу не бажає піддаватись тиску та прагне гарантувати безпеку гравцю.

Український футболіст тепер має час до 6 лютого, щоб визначитись, чи хоче він все ж бути членом «Райо Вальєкано». Розгорнутих офіційних коментарів Зозуля поки не дав, адже через активність іспанських фанатів Facebook заблокував його акаунт.

Та вболівальників ця ситуація поки розділяє у думках – українські соцмережі завмерли в очікуванні на рішення футболіста.