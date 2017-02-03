Внаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи в регіоні, заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ. Заклик дотримуватися припинення вогню та імплементації мінських угод, пізнього вечора вже вкотре звучав на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному через ситуацію в Авдіївці. В цей же час Авдіївка й Донецьк здригалися від вибухів. А сьогодні по обидві сторони лінії розмежування прощаються із загиблими. Якими є причини загострення і чи здатністорони конфлікту забезпечитирежим припинення вогню на Донбасі?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олег Жданов, військовий експерт; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007 - 2009 рр.); Ігор Чубайс, російський філософ (скайпом)

Ведуча: Інна Кузнецова