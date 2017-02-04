Росія має давню традицію заколотів – Яременко про імовірність палацового перевороту проти Путіна

Україні треба відмовитися від думки про безальтернативність Мінських угод. Про це заявив Радіо Свобода дипломат Богдан Яременко. Слід шукати можливості уникнути звинувачень у зриві «Мінська», але переконувати світ, що є інший спосіб урегулювання на Донбасі. А нині, вважає Яременко, і керівництво України, і світ не бачать ефективного способу припинення війни. Путіну ж війна як і раніше потрібна, бо він лише починає свої геополітичні торги із Трампом. Хоча Яременко не вірить у домовленість лідерів Росії та США ціною України. Наразі немає інформації, що сценарій анонсованої прокремлівськими «експертами» «большой сдєлки» береться за основу адміністрацією Трампа. Тим часом ситуація в російській економіці ускладняються, еліта незадоволена обмеженням доступу до можливостей Заходу. Тому не варто відкидати імовірність палацового перевороту проти Путіна, зазначив Богдан Яременко.