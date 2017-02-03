«Наші танки готуються до протистояння» – Дейдей про Авдіївку

Крістофер Міллер

Авдіївка

«Атака. Контратака. Атака. Контратака», – так київський командир полку Євген Дейдей описав маневри на полі бою 2 лютого, коли підтримувані Росією сеператисти посилили наступ на українські урядові сили, розташовані у цьому східноукраїнському місті, де постріли не вщухають вже п’ятий день поспіль.

Україна зміцнює свої оборонні позиції, підтягуючи нові військові загони і великокаліберну артилерію. Журналіст Радіо Свобода бачив танки, що рухалися у напрямку лінії фронту. Частина розміщена у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку зі слідами від прямого артилерійного обстрілу.

Важке озброєння такого типу мало б залишатися якнайдалі звідси – відповідно до угоди дворічної давнини про припинення вогню, яку, за висновками міжнародних спостерігачів, регулярно порушували як підтримувані Росією сепаратисти, так і українські сили.

«Наші танки готуються до протистояння, – сказав Дейдей, вдивляючись у розбите вікно одного з танків, що стоять у дворі – нині фронтового командного центру української армії. – Це справжня ескалація».

29 січня сплеск насилля поклав край відносному затишшю, що тривало тут місяцями. Місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Його мешканці все більше побоюються, що в будь-який момент може знову спалахнути повномасштабна війна.

2 лютого в Авдіївці шум стрілецької зброї, мінометів, гаубиць і навіть танкового вогню, який солдати між собою називають «дискотека», протягом дня не вщухали, а лише ставали дедалі інтенсивнішими. Гуркіт ракет «Град», пронизуючи зимову прохолоду, розносив ущент військові позиції і помешкання мирних жителів міста. Кожна така система залпового вогню має до сорока ракет.

За даними українських військових, з 29 січня до нині у результаті боїв в Авдіївці загинуло щонайменше 23 людини, включно з цивільним населенням, і усього майже 10 тисяч з квітня 2014 року, коли розпочалася війна на сході України.

Російський стиль?

Медик-волонтер Юлія Паєвська на псевдо «Тайра» (як і Тайра Бенкс – американська супермодель-телезірка, – вона називає своїх колег «ангелами») розповіла Радіо Свобода, що за останні два роки ще не бачила в Авдіївці бойових дій такого розмаху.

«Так багато «градів». І це так дорого. Я гадки не маю, хто за це платить», – відреагувала вона на припущення про причетність Росії до підтримки сепаратистів, яку офіційна Москва категорично заперечує.

Паєвська сказала, що її команда зараз надає допомогу п’ятьом постраждалим 2 лютого солдатам, серед яких тяжко поранений осколком артснаряду в ногу. Вночі вона прокидалася через зустрічні постріли чотири рази.

Дейдей впізнав російський стиль у тактиці бойовиків по той бік лінії фронту, які, каже, зробили кілька безуспішних спроб обійти його солдатів.

«Коли артилерійські удари настільки точні і повторні, ми знаємо, що це хлопці-професіонали з російської армії», – резюмує він.

Дейдей демонструє докази на підтвердження своїх слів про те, що Росія веде психологічну війну проти українських сил оборони – текстові повідомлення, відправлені із невідомих номерів:

«Ти просто м’ясо для твоїх командирів»;

«Твоє тіло знайдуть, коли сніг розтане»;

«Ти, як німці в Сталінграді».

Він відмахується й запевняє, що йому не хочеться воювати і що він бажає миру. «Ми намагалися домовитися про припинення вогню, але щоразу вони порушують обіцянку – й хвилини не мине», – каже він.

Кремль заперечує свою безпосередню участь у бойових діях на сході України. Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції у Будапешті 2 лютого звинуватив Київ у провокуванні останньої смертельної сутички, аби використати її, щоб домогтися підтримки нового президента США.

Лестощі Дональда Трампа на адресу Путіна викликали серйозне занепокоєння в офіційного Києва, який побоюється, що нова адміністрація США може скасувати санкції, запроваджені щодо Росії після анексії Криму в 2014 році.

Новий посол США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі намагалася запевнити українську владу та інших у підтримці Вашингтоном територіальної цілісності України. Під час свого першого публічного виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 2 лютого Гейлі назвала Крим «частиною України» і пообіцяла, що «пов’язані з Кримом санкції залишаться в силі, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні». За її словами, «важка ситуація» в Україні у той час, як військова напруга зростає, «вимагає чіткого й рішучого засудження дій Росії».

«Поверніть це Путіну» – житель Авдіївки з уламками від артснаряду

Майже 22-тисячне населення Авдіївки, яке з 29 січня через бойові дії опинилися без електроенергії, водопостачання та опалення за температури нижче від нуля градусів, найбільше прагне перепочинку.

Але через кілька годин після виступу Гейлі у Нью-Йорку, мешканки Авдіївки Тамара й Олена повідомили Радіо Свобода, що змушені були ночувати в підвалі.

«Артилерія гатила безупинно», – розповіла Тамара.

Інший авдіївець Сергій Коваленко показав два уламки від артснаряду, які знайшов у дворі будинку його матері після вибухів.

«Поверніть це Путіну і скажіть «дякую» від засмучених мешканців Авдіївки», – додав він.

Пенсіонер Олександр, який живе в старому містечку, що прилягає до лінії фронту, 2 лютого запевняв, що рівень бойових дій був «мабуть, гірший», ніж у 2014 році. Чоловік побажав не називати свого прізвища.

«На жаль, в цьому насиллі нема нічого нового, – сказав Олександр, вказуючи на літню кухню у дворі свого будинку, знищену снарядом 1 лютого. – Ми жили цим жахіттям протягом двох років».

І все ж, як і більшість людей тут, Олександр звідси не поїде.

«Я народився тут, тут і помру, – заявив він. – Якщо через снаряд, то так вже воно й буде. Все одно всі ми колись опинимося в землі».

(Переклад із англійської Ярослави Куцай)