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20 снарядов из «Градов» выпустили прошлой ночью по поселку Сартана близ Мариуполя. Есть повреждения жилых домов, сельскохозяйственных построек. Разрушено поселковое кладбище. Мариупольские спасатели выехали в населенный пункт на ликвидацию последствий обстрела. Всего из 114-ти обстрелов, произошедших вдоль линии разграничения, 72 пришлось именно на зону ответственности оперативного командования «Мариуполь».

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Из 114 обстрелов, зафиксированных в зоне проведения АТО, на участок ответственности «Мариуполь» приходится 72

В половине шестого утра в пятницу северо-западная сторона поселка Сартана уже третий раз за последнюю неделю была обстреляна из реактивных систем залпового огня «Град». Сюда, по данным оперативного контроля, было выпущено 20 реактивных снарядов. Серьезные повреждения получило здание агроцеха, жилые дома и поселковое кладбище.

«Если говорить о ситуации за последние сутки, то цифры достаточно точно говорят о напряженности ситуации в зоне ответственности направления «Мариуполь» – от Красногоровки до Широкино. Из 114 обстрелов, зафиксированных в зоне проведения АТО, на участок ответственности «Мариуполь» приходится 72», – говорит пресс-офицер Иван Чмиль.

На устранение повреждений жилых домов в поселок Сартана по тревоге выехал отряд спасателей и специалисты-взрывотехники. Среди мирного населения жертв нет.

Прямых попаданий нет, прежде всего. Взрывотехнические службы совместно с ГСЧС и вооруженными силами отработали. Неразорвавшихся боеприпасов не обнаружили

«Прямых попаданий нет, прежде всего. Пострадали жилые дома, семь домов посечены осколками. Повреждены шиферные кровли, фасады в результате взрывной волны. По состоянию на сейчас уже восстановлены шиферные

кровли в двух домах, и в трех домах зашиты окна. Работу продолжаем. Взрывотехнические службы совместно с ГСЧС и вооруженными силами отработали. Неразорвавшихся боеприпасов не обнаружили», – рассказал о ситуации в Сартане начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай.

Марина с пятилетним сыном Мишей спали в своем доме, когда начался обстрел.

Слышала, как стреляют. И слышала, как падает. Думаю, что недалеко отсюда стреляли

«Слышала, как стреляют. Начало. Это было недалеко. И слышала, как падает. Думаю, что недалеко отсюда стреляли. Мы еще спали. Это было в 5:07 где-то», – сказала Марина.

Житель поселка Анатолий рассказывает, что за два года уже перестал реагировать на разрывы снарядов. Были времена, когда его улица обстреливалась очень сильно. Этой ночью он еще спал, когда начался обстрел поселка. Стрельба не прекращается уже несколько дней, говорит Анатолий.

Мы уже никак не реагируем, мы уже привыкшие

«Слышал, когда залп был. Я еще лежал в постели. Мы тут слышим взрывы, особенно последние несколько дней летят сюда ракеты. Сарай сгорел с сеном позавчера ночью. Я вышел где-то в 12 ночи, падали снаряды. Мы уже никак не реагируем, мы уже привыкшие», – говорит Анатолий.

Местные жители, показывая воронки от снарядов и разрушенные постройки, говорят, что все обстрелы начинаются неожиданно и проходят настолько быстро, что многие не успевают испугаться. Разрушенные дома, поврежденные крыши, изуродованные воронками могилы поселкового кладбища и тонны битого стекла уже трудно сосчитать за время войны.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)