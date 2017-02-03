Чи так просто організувати референдум в Україні?

Референдум щодо вступу України до НАТО анонсував в інтерв’ю німецьким журналістам президент України Петро Порошенко. Доцільність такого кроку вже розкритикувала низка оглядачів. Вони зокрема запитують: про який референдум може йти мова, якщо держава досі не задекларувала бажання вступити до Альянсу? У відповідних документах ідеться лише про «поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації». Ще одне запитання: про доцільність проведення такого референдуму взагалі – з огляду на те, що навіть абсолютна підтримка громадянами вступу до НАТО, не наближає до такого вступу? Наскільки це складно – організувати загальнонаціональний референдум в Україні, Радіо Свобода з’ясовувало разом із Тарасом Шамайдою, координатором руху «Простір свободи», експертом «Реанімаційного пакету реформ».

Які документи регулюють проведення референдумів в Україні?

Основні документи – це Конституція України (розділ 3) та закон «Про всеукраїнський референдум».

Якими можуть бути референдуми?

Всеукраїнський, якщо питання стосується жителів усіх регіонів, та місцевий, якщо йдеться про вирішення якогось регіонального питання.

Скільки загальнонаціональних референдумів відбулося в Україні?

Два. У 1991 році 1 грудня відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. У 2000 році 16 квітня на референдум винесли питання про право дострокового припинення президентом повноважень Верховної Ради; скасування депутатської недоторканності; скорочення кількості депутатів (до трьохсот) та про формування двопалатного парламенту. Результати цього референдуму так і не були імплементовані.

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Яких питань може стосуватися референдум?

Згідно з Конституцією України, виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. В цілому ж такий формат народного волевиявлення можна застосовувати щодо будь-яких питань, щодо яких не встановлено обмеження. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Хто може ініціювати всеукраїнський референдум?

Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є народ, а також Верховна Рада. Суб’єктами призначення (проголошення) такого референдуму є президент України та Верховна Рада України. Детальніше про це – у статті 14 закону «Про всеукраїнський референдум».

Що таке «всеукраїнський референдум за народною ініціативою»?

Референдум, ініційований громадянами. За народною ініціативою можна проводити референдум із будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких такий референдум не допускається згідно з Конституцією України. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене питання про зміну території України.

Як громадяни можуть ініціювати референдум?

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Детальніше з процедурою проголошення референдуму за народною ініціативою можна ознайомитися у законі «Про всеукраїнський референдум».

Що не так із законом про всеукраїнський референдум?

У листопаді 2012 року Верховна Рада ухвалила нині чинний закон про всеукраїнський референдум, що викликало обурення в низки депутатів і представників громадськості, які вимагали доопрацювати документ. Ухвалений закон критикували зокрема у Венеціанській комісії.

1 грудня 2014 року 57 народних депутатів звернулися до Конституційного суду України щодо відповідності цього закону Конституції України. Провадження у цій справі відкрили у лютому 2015 року. Розгляд подання триває.

Тарас Шамайда вважає, що передчасно говорити про проведення в Україні всеукраїнського референдуму з будь-якого питання, доки є чинним цей закон. «За чинним законом, небезпечно і соромно проводити будь-який референдум, – каже він. – Це – закон, який у 2012 році ухвалили 50 кнопкодавів, він є цілковито диктаторським».

«Цей закон, наприклад, не має бар’єру явки, – додає Тарас Шамайда. – «Народну ініціативу» перевіряють структури, залежні від влади. Після такої перевірки президент може призначити референдум, на який може прийти три виборці, і він вважатиметься таким, що відбувся. А таким референдумом, згідно з цим же законом, може, наприклад, скасовуватися чинна Конституція».

Експерт нагадує, що у парламенті ще у 2015 році зареєстрували альтернативний законопроект.

«Він є нормальним, демократичним, там є можливість агітувати за і проти, можливість контролю за виборчими комісіями громадськості, бар’єр явки, щоб хоча би половина виборців взяла участь, а не три людини – і рішення буде обов’язковим для всієї країни», – зазначив він.

Інтерв’ю з Тарасом Шамайдою про ймовірність і доцільність проведення в Україні референдуму щодо вступу у НАТО слухайте в аудіозаписі ефіру.