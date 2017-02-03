Будматеріали, гуманітарка, ремонт мереж: Авдіївка отримує допомогу

Київ – В Авдіївці на Донеччині зруйновано 28 житлових будинків через артилерійські удари підтримуваних Росією бойовиків, повідомили на міжвідомчій нараді в ДСНС за участі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. За словами урядовців, до Авдіївки вже рушили будматеріали для відновлення житла, жителі міста отримали близько 100 тонн гуманітарної допомоги, у будинках відновлене водопостачання та опалення, але місто залишається без електрики через обстріли. Володимир Гройсман подякував армії та всім відомствам за чітку координацію дій для ліквідації наслідків обстрілів у Авдіївці.

28 житлових будинків зруйновані в результаті обстрілів бойовиками в контрольованій українськими урядовими силами Авдіївці на Донеччині. Про це під час засідання міжвідомчої комісії у Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці повідомив віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, постраждали і приватні будинки, і багатоповерхівки.

Як заявив Зубко, близько десяти регіонів України вже спрямували будматеріали для відновлення Авдіївки. Він додав, що зараз у місті тривають ремонтні роботи, а теплопостачання фактично відновлене.

«Поступово відновлюється теплопостачання, зростає температура теплоносія, що дає змогу забезпечувати температуру в квартирах на рівні 15-18 градусів. Вода надходить двічі на добу. Крім того, організовано підвезення питної води, ведеться роз’яснювальна робота, де і коли підвезуть воду і роздаватимуть продуктові пайки», – повідомив Зубко.

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час прямої лінії з керівниками ДСНС Донеччини та обласної військово-цивільної адміністрації подякував Збройним силам України, рятувальникам та усім відомствам за чітку координацію роботи в Авдіївці. І закликав, у разі виникнення нових потреб, негайно повідомляти про них членам комісії.

Всі дуже згуртовані, й немає «своїх» проблем і «чужих».

«Наші воїни дуже мужньо захищають нашу рідну землю. На жаль, маємо втрати, в тому числі в ДСНС. Вічна пам’ять загиблим. І я хотів би, щоб ми після нашого нещодавнього візиту до Авдіївки, підвели підсумки того, що вдалося зробити. Всі українські регіони, волонтерський рух – об’єднані навколо цього виклику, щоб допомогти людям, – зауважив Гройсман. – Найважливіший фокус нашої уваги – люди похилого віку, діти, ті, хто потребують нашої опіки. Взагалі рівень взаємодії на місці є дуже високим. І Нацполіція, і військові, й ДСНС, і всі інші – молодці. Всі дуже згуртовані, й немає «своїх» проблем і «чужих».

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У Донецькому обласному управлінні ДСНС звітують, що від початку загострення бойових дій в районі Авдіївки її мешканці отримали понад 100 тонн гуманітарної допомоги, а в низці населених пунктів Донеччини підготували місця для тимчасової евакуації та додаткові пункти обігріву. Окрім того, в Авдіївці зосередили 180 автобусів на випадок термінової евакуації мешканців міста, якщо обстріли посилюватимуться.

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Однією з найбільших проблем, на думку працівників ДСНС, є те, що в значній частині помешкань вибиті вікна внаслідок вибухової хвилі, і якщо їх не полагодити, у помешканнях не буде тепла. Саме на це планують кинути значну частину зусиль щодо поточного ремонту.



У цих умовах Володимир Гройсман закликав дві школи, які наразі відновили роботу в Авдіївці, зробити «опорними»: ідеться про те, що вдень у них треба зосереджувати усіх школярів міста, щоб діти не залишалися без нагляду батьків у домівках, частина з яких, до того ж, зазнала ушкоджень від обстрілів.

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Гройсман обіцяє, що уряд відстежуватиме ситуацію в Авдіївці та реагуватиме на неї в режимі «24 години на добу».

На потреби жителів прифронтових територій влада вперше реагує так злагоджено – волонтер

Дії української влади щодо допомоги жителям Авдіївки в цілому є адекватними, стверджує керівник проекту «Аеророзвідка» та радник голови Генштабу ЗСУ Натан Хазін. Він пояснив свою позицію Радіо Свобода.

Якби ми так злагоджено діяли всі три роки збройного конфлікту – мабуть, ми б уже перемогли

«Раніше Україна не мала прикладу настільки складних ситуацій, як та, що нині є в Авдіївці, й настільки якісної реакції влади. Це є крок уряду назустріч проблемам жителів прифронтових територій та назустріч розв’язанню проблем Донбасу. Дуже добре, що після трьох років не тільки влада так реагує на проблему, але й суспільство, яке, здавалося б, «втомилося від війни». Люди реагують дуже згуртовано, намагаються допомогти. В Києві у різноманітних громадських закладах можна побачити оголошення про збір допомоги. Якби ми так злагоджено діяли всі три роки збройного конфлікту – мабуть, ми б уже перемогли», – визнає Натан Хазін.

Водночас чимало українських журналістів, які нині перебувають в Авдіївці, вказують на певні недоліки в діях влади щодо розв’язання гуманітарної кризи в Авдіївці. Найбільше нарікань викликає той факт, що пункти обігріву та видачі гуманітарної допомоги розташовані на відкритій місцевості у наметах, а не, скажімо, у підвалах чи бомбосховищах. І через це обстріли загрожують жертвами серед рятувальників, волонтерів і мирного населення.

Прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі вже повідомляв про влучання російсько-сепаратистської артилерії у район пунктів обігріву та збору гуманітарної допомоги, яке призвело до людських втрат.

​Схожі повідомлення надходили і від українських посадовців.