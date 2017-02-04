Радіо Свобода Daily: в Авдіївку підтягнули танки

Доброго ранку!

Багатостраждальна Авдіївка

За минулу добу на Донбасі зафіксували найвищу інтенсивність вогню по українських позиціях за останній рік. В ОБСЄ попереджають про ризик гуманітарної та екологічної катастрофи. Крім цього Служба безпеки заявила, що перехопила розмови ватажків угруповання «ДНР», які підтверджують обстріли українських територій із житлових кварталів Донецька. Під час двохвилинної розмови особа з голосом, що схожий на голос одного з колишніх ватажків угруповання «ДНР» Андрія Пургіна, заявляє про «Гради»: «Від нас тільки летить, від нас».

Втім, запровадження воєнного стану через ескалацію на Донбасі в Адміністрації президента наразі не розглядають. Нині Україна зміцнює свої оборонні позиції, підтягуючи нові військові підрозділи і великокаліберну артилерію. Журналіст Радіо Свобода бачив танки, що рухалися в напрямку лінії фронту. Частина була у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку зі слідами від прямого артилерійського обстрілу.

Ще один наш кореспондент передає з Авдіївки вражаючі фото та відео того, як люди рятуються під обстрілами.

А от речник президента Росії Дмитро Песков висловив надію, що у підтримуваних Росією бойовиків «вистачить зброї, щоб відповідати на агресивні дії Збройних сил України».

Більше актуальної інформації – у живому блозі.

Росія «бере за горло» Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко тим часом розкритикував владу Росії, звинувативши Кремль у порушенні угод між країнами і використанні енергоносіїв для того, щоб узяти Білорусь «за горло».­ Останньою краплею негативу у відносинах Мінська та Москви стало запровадження прикордонної смуги із російської сторони спільного кордону, за наказом директора ФСБ Росії.

#МИВСІЗОЗУЛЯ

Активна волонтерська діяльність та досягнення у спорті зробили Романа Зозулю чи не найбільш авторитетним сучасним українським футболістом. Та його активна допомога українським військовим і патріотизм стали перешкодою у розвитку кар’єри – після публікації в іспанській газеті, яка звинуватила футболіста в «нацизмі», Зозуля був змушений покинути клуб, в якому він перебував лише один день. Соцмережі активно стали на захист українського футболіста.

Запобігли теракту у Луврі

Військовий вистрелив у чоловіка, який із мачете і вигуками «Аллаху Акбар» намагався прорватися через охорону до паризького музею Лувр. Цей напад вже розслідують за статтею про тероризм.

Вчені проти Трампа

Після «Жіночого маршу» у США, символом якого стали рожеві шапочки, символом наступного великого протестного маршу можуть стати білі лабораторні халати, адже свою акцію проти політики нового президента готують американські вчені. Після довгих обговорень вчені вирішили вийти на вулиці 22 квітня – в День Землі. Причин для цього накопичилося вже чимало, але історично перша та одна з найістотніших – ставлення Дональда Трампа до питання кліматичних змін.

Підставляйте плече, подавайте руку!

Ваше Радіо Свобода Daily