Донбас. Нові дані про гендерно обумовлене насильство: постраждало 55% жінок та 45% чоловіків

Коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі»

Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ) та громадські організації – учасники Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» опублікували звіт «Невисловлений біль», присвячений дослідженню ситуації із гендерно обумовленим насильством (ГОН). Звіт доступний англійською та французькою мовами.

У результаті моніторингу було виявлено, що у кожному третьому інтерв’ю є інформація про різні форми гендерно обумовленого насильства. Правозахисники проводили інтерв’ю зі свідками або постраждалими від порушень прав людини на Донбасі, які перебували у незаконних місцях несвободи, а також особами, які займаються допомогою жертвам.

Опрацювавши 276 таких інтерв’ю, правозахисники з’ясували, що принаймні 206 осіб – 92 чоловіка та 114 жінок – пережили гендерне насильство. Це свідчить про те, що подібний злочин практично однаковою мірою торкаються жінок та чоловіків, що перебували у незаконних місцях несвободи (найчастіше – підвалах).

«Хочу підкреслити відмінність нашої роботи в цьому напрямку від того, чим займаються багато інших гуманітарних, в тому числі і міжнародних організацій. Ми не лише намагаємось допомогти тим, хто постраждав через надання правової допомоги, перенаправляючи їх в ті організації, які надають психологічну і медичну підтримку. Ми переконані, що вбивці і ґвалтівники, а також ті, хто санкціонував їхню злочинну поведінку, повинні понести покарання. Має бути відновлення справедливості як до тих, хто постраждав, так і до тих, хто вчиняв злочини. Це важлива складова відновлення миру на Донбасі. Саме тому ми працюємо над збором інформації про цих людей і обставин злочинів для того, аби допомогти органам правосуддя покарати злочинців. Вже у лютому ми представимо повний звіт про гендерно обумовлене насильство на Донбасі з іменами багатьох людей, винних у цих злочинах», – зауважив Володимир Щербаченко, голова правління СЦГІ.

Серед причин гендерного насильства, що їх вдалося виявити правозахисникам – підтримка української армії, військова служба в армії чи добровольчих батальйонах, політичні чи релігійні погляди, расова або етнічна приналежність, сексуальна орієнтація, а також таке насильство могло прямо нічим не обґрунтовуватись, а бути виявом агресії, схильності до знущань.

«Були такі випадки, що я сама чула: це дві дівчини, вони їх висадили там на… Мені здається, що це все на Оленівці було (Оленівський блокпост), ... і їх висадили з автобуса, роздягли до спідньої білизни, сміялися», – пригадує одна з респонденток історію, що трапилася в окупованому Донецьку.

Серед випадків, задокументованих Коаліцією «Справедливість заради миру на Донбасі», у 84 інтерв’ю йшлося про злочини, скоєні бойовиками російсько-сепаратистських сил, а в 11 інтерв’ю – про злочини, скоєні українськими військовими.

«Організація «Восток-SOS», долучившись у складі Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» до збору свідчень постраждалих від гендерно обумовленого насильства, має наголосити на тому, що в умовах збройного конфлікту на сході України значно підвищився ризик скоєння гендерно обумовлених злочинів, про що чітко засвідчують наші інтерв'ю із постраждалими. Враховуючи делікатність теми і світову практику, ми усвідомлюємо, що цифри, які ми отримали, є, можливо, в кілька разів заниженими. Дуже важливо, щоб уповноважені органи враховували цей фактор і розробляли методику, за допомогою якої ці показники ставали би більш точними, а злочинці несли покарання», – наголосила Ольга Опаленко, документатор порушень прав людини, скоєних під час збройного конфлікту на сході України БФ «Восток-SOS».

В усіх задокументованих випадках постраждалі не могли оскаржити злочинні дії в суді, оскільки перебували у незаконних місцях несвободи. При цьому після звільнення лише чверть із них звернулася до правоохоронних органів.

«Цього тижня українські правозахисники презентували звіт «Невисловлений біль» під час зустрічей у Відні та Парижі. Представники громадськості та дипломати висловлювали зацікавленість темою, а також наголошувала на необхідності підвищувати обізнаність щодо цієї проблематики у французькому та австрійському суспільстві», – зауважила Ганна Янова, аналітик СЦГІ, яка працювала над створенням тексту звіту.

Коментар Тамари Марценюк, кандидата соціологічних наук, доцентки кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», гендерного експерта Української гельсінської групи з прав людини (УГСПЛ):

Результати дослідження ще раз переконують нас у тому, що війна завжди супроводжується насильством. Причому, не тільки «на полі бою» (безпосередньо у процесі військових дій), а менш видимим – насиллям «у тилу». Це насильство, про яке значно менше говорять, яке називають гендерно обумовленим, адже в основі його – відносини влади та підпорядкування, залякування та посягання на гідність людини.

Як бачимо, військовий конфлікт на сході країни теж супроводжується сексуальним насильством, зґвалтуванням, проституцією тощо. Важливо не замовчувати такі явища, надавати своєчасну допомогу постраждалим, яким є як жінки, так і чоловіки. Адже результати виявилися трагічними – приблизно половина опитаних поділилися історіями пережитого гендерно обумовленого насильства. Причому ці дані можуть бути неповними, адже тема насилля залишається доволі табуйованою і далеко не всі постраждалі про неї говорять.

Більше інформації про гендерно обумовлене насильство, скоєне під час конфлікту на сході Україні – у звіті «Невисловлений біль».

Члени Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» зібрали дані для підготовки звіту завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» і ПРООН.