Порошенко і Трамп у суботу ввечері поговорять телефоном

Президент України Петро Порошенко у суботу ввечері проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомляють в Адміністрації українського президента.

Раніше про цю розмову повідомили у Білому домі.

Розмова має розпочатися о 23.45 за київським часом і, як очікують, триватиме менше години.

Дональд Трамп 4 лютого також має провести розмову з прем’єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

Президент США вестиме телефонні розмови у суботу зі свого будинку у Мар-а-Лаго у Флориді.

Під час розмови український і американський лідери говоритимуть, очевидно, про загострення ситуації на Донбасі, яке розпочалося тиждень тому.