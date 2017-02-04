У Криму, за словами місцевих чиновників, вже третій рік дефіцит будівельних матеріалів. Через це на певні категорії товарів ціни є вдвічі більшими ніж у Росії. Особливо складна ситуація з піском та щебенем. Оскільки на будівництво тільки однієї траси з Керчі до Севастополя потрібно 44 мільйони тонн таких матеріалів. Що робити? Російські чиновники вирішили відкрити якомога більше кар’єрів та розпиляти кримські гори на щебінь. Як швидко російські чиновники та підприємці розпиляють кримські гори та залишать по собі звичайну пустелю? Та хто з кримських керманичей на цьому заробить не один мільйон? – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гості програми – кримський еколог Маргарита Литвиненко, кримський журрналіст-розслідувач Сергій Мокрушин та доцент Таврійского національного університету Євгенія Горюнова.