П’ятий день тривають масові протести через послаблення актикорупційного законодавства у Румунії. До протестувальників приєдналися діти. Попри найбільші протести після падіння комунізму в 1989 році, уряд відмовився відкликати виданий 31 січня указ про декриміналізацію деяких порушень з боку представників влади. Таке рішення ухвалене всього через місяць після того, як соціал-демократичний уряд на чолі з прем’єр-міністром Соріном Ґріндяну прийшов до влади. Указ дозволяє, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів).