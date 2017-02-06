Київ повинен активніше домовлятися з Трампом (огляд преси)

Відразу після перемоги Дональда Трампа активізувались розмови про новий переділ сфер впливу у світі, можливу закулісну угоду між Білим домом та Кремлем. Однією з головних жертв після переділу нібито судилося стати Україні, приреченій остаточно і безповоротно потрапити під невсипущий контроль Москви. Однак, як переконує тижневик «Дзеркало тижня», Трамп поки що – tabula rasa у складних геополітичних питаннях. І це дає Україні шанс навіть за несприятливих стартових умов. Трамп – комерсант, і необхідно йому довести, чим для США цікава, корисна й вигідна держава Україна. Альтруїстом він точно не буде. Видання пише, що 2017-й може стати успішним для країни тільки в тому разі, якщо українська влада швидко позбудеться звички постійно відкладати невідкладні справи і страху ухвалювати своєчасні рішення. Відкладати проблеми скоро буде нікуди й ніколи. Відпустка за власний рахунок закінчилася. На цьому видання наголошує в статті «Не чекати на Годо!!»

«Український тиждень» зазначає, що реакція західних політиків на нове загострення ситуації в Україні виявилася доволі млявою і звелась до засуджень «грубих порушень мінських угод» та заклику до мирного врегулювання. Видання пише, що дії міжнародних структур і країн-партнерів вкотре виявилися натяком на те, що Україні варто розраховувати лише на власні сили. Подібні провокації можуть повторитися на інших ділянках фронту, однак про початок масштабного ворожого наступу говорити зарано, переконує тижневик. Про наслідки загострення ситуації під Авдіївкою йдеться у статті «В обороні».

Всього за сім місяців Надія Савченко пройшла шлях від народної героїні до політика зі скандальною репутацією, констатує тижневик «Новое время». Але вона не зупинилася, а будує партію, яка може зібрати голоси жителів сходу України. Експерт видання переконує, що якби колишня полонянка стала на бік войовничого українського націоналізму, то в Україні з'явився б новий потужний лідер. Але замість цього Савченко почала невміло просувати ідеї переговорів із бойовиками. Відтак, як стверджує тижневик, після цих неоднозначних дій Савченко вже навряд чи стане політиком національного рівня. Заголовок статті – «Жінка сходу».

Голова парламентського Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв розповів тижневику «Фокус», як із-за ґрат витягають корупціонерів, хто з політиків наживається на торгівлі з окупованими територіями і чому з народних депутатів досі не зняли недоторканність. Стаття називається «Ігри в імітацію».

А в публікації «У пошуках головного копа» «Фокус» аналізує, як відбувається відбір на посаду нового глави Нацполіціі. Видання пише, що фаворитами передбачувано опинилися нинішні поліцейські. У людей не з системи шансів майже немає, зазначає видання.