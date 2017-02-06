Чи загрожує Авдіївці штурм: думки експертів

Бої в Авдіївській промзоні наблизилися до Ясинуватської розв’язки, повідомляє група «Інформаційний спротив». Українська сторона каже про наступ з боку російсько-сепаратистських сил, а бойовики прогнозовано звинувачують в ескалації українських військових. Причинами загострення конфлікту експерти називають як контроль за транспортною розв’язкою, так і близькість Авдіївки до окупованого Донецька. В ОБСЄ ж констатують – із обидвох сторін використовують заборонені Мінськими угодами види озброєння.

Промзона – невеликий клаптик землі між східними околицями підконтрольної Україні Авдіївки та окупованої Ясинуватої. Саме тут, посеред приватної забудови, розбитих промислових будівель і транспортної розв’язки зараз епіцентр Авдіївських боїв. Це місце, де розгорнулося одне з найбільш жорстких протистоянь за останній час на Донбасі.

Зіткнення, які з новою силою спалахнули під Авдіївкою, шокували не лише жителів прифронтового міста. Досвідчені військові теж не очікували такого натиску. Вони кажуть – у район Авдіївки летять міни, танкові снаряди та стріляє великокаліберна артилерія.

В першу чергу, найбільш надзвичайне – те, що сепаратисти застосували «Град

«В першу чергу, найбільш надзвичайне – те, що сепаратисти застосували «Град». Такого вже дуже давно не було. Чотири пакети лягли по моїї позиціях і населеному пункту Авдіївка», – каже заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Самарський.

У протистоянні в Авдіївці задіяна 72-а окрема механізована бригада Збройних сил України. З боку бойовиків – 11-й окремий механізований полк «Восток», батальйон «Сомалі», а також окремі диверсійно-розвідувальні групи. Такі дані наводять аналітики групи «Інформаційний спротив».

Станом на 1 лютого під Авдіївкою загинули дев’ять українських військових, більше півсотні поранених. Водночас, точної інформації про втрати бойовиків немає. Залежно від джерела, цифри істотно різняться. Так, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, 30 січня з боку бойовиків було вбито 10 осіб, а 25 – поранено.

Бої за транспортну розв’язку

За інформацією групи «Інформаційний спротив», бої в Авдіївській промзоні впритул наблизилися до Ясинуватської розв’язки. Бої відбуваються біля залізничної станції Ясинувата-2, а також між Донецькою фільтрувальною станцією та ринком «Господар».

Саме контроль за транспортною розв’язкою, яка прилягає до Авдіївської промзони, військові експерти найчастіше називають причиною ескалації.

Охоплення Ясинуватської розв’язки з флангу означатиме, що противнику доведеться повністю здати цей район оборони

«Охоплення цієї Ясинуватської розв’язки з флангу буде означати, що противнику доведеться повністю здати цей район оборони. І після цього наші підрозділи вже зможуть просуватися, планувати подальші дії в напрямку Ясинуватої», – сказав «Донбас.Реалії» військовий журналіст Юрій Бутусов.​

Один із основних залізничних вузлів для бойовиків, від якого залежить нормальна життєдіяльність угруповання «ДНР», розташований у Ясинуватій. Тепер, пояснює Юрій Бутусов, бойовики всіма силами намагатимуться відкинути українських військових на безпечну відстань.

Раніше дорога Горлівка-Донецьк, частиною якої є розв’язка, була головною транспортною артерією, що з’єднувала два великих міста. Експерти зауважують, – раніше за цим маршрутом безперешкодно можна було перевозити особовий склад, військові вантажі та переміщувати техніку. Тепер же бойовики змушені шукати інші шляхи, менш зручні та швидкі.

«Повзучий наступ» і розпач бойовиків

Одна з причин, чому загострення почалося саме зараз, може бути у так званому «повзучому наступі», кажуть експерти. Українські військові крок за кроком просувалися вглиб «сірої зони», яка, за Мінськими домовленостями, повинна бути під контролем Збройних сил України. Коли стало ясно, що бойовикам більше нікуди відступати, вони відповіли «з усіх стволів».

«На цей час наші війська зайняли більшу частину цієї зони і вже впритул наблизились до самої траси. До цієї Ясинуватської розв’язки. Тепер противник вже не може нею користуватись, як це було ще рік тому», – каже військовий журналіст Юрій Бутусов.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко до цього додає, що дії бойовиків можуть бути певним «покаранням» українських військових.

«Їх не влаштовувало те, що відбувалось півроку безпосередньо тут у промзоні, те що мало місце на Світлодарській дузі, на Маріупольському напрямку декілька важливих пунктів тактичного рівня, які українські війська взяли під контроль. Тому ці дії – як в «покарання». Щоб ЗСУ не було повадно здійснювати такі дії», – зауважує Ігор Романенко.

​Стратегічна Авдіївка

Близькість Авдіївки до окупованого Донецька (майже сім кілометрів) – теж може бути мотивом, який міг змусити бойовиків активізуватися на Авдіївському напрямку, зазначає керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«Зрозуміло, що коли бойовики кажуть, що наша столиця «ДНР», і в той же час місто можуть контролювати ЗСУ, це для них є неприйнятним. У них із самого початку було завдання якомога далі відсунути українські війська», – сказав Тимчук у коментарі для «Донбас.Реалії».

Заради досягнення мети, вважає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, бойовики здатні на багато що. У тому числі і на жертви серед мирного населення.

«Якщо військовим не вдається, то будуть спроби посіяти паніку, привести до гуманітарного колапсу в Авдіївці. Тому що паніка, вона не сприяє веденню бойових дій. Бо це тили, і вони, зрозуміло, повинні сприяти постачанню військам, які ведуть бойові дії», – зауважує Ігор Романенко.

Водночас, розмови про можливість повномасштабного штурму міста – скоріше перебільшення. Для цього сценарію поки не вистачає однієї складової, стверджують деякі військові експерти.

«Іловайськ, Дебальцеве – усі масштабні наступальні операції з боку російсько-терористичних військ, відбуваються лише тоді, коли є ударне ядро у вигляді штатних підрозділів Збройних сил Росії. Зараз ми не спостерігаємо якихось батальйонних тактичних груп російської армії, які були б перекинуті на Донбас для того, щоб здійснювати такі масштабні операції», – зауважує керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

У наглядовій місії ОБСЄ назвали свою версію загострення подій під Авдіївкою.

«Ми переконалися, що провокативні дії з обох сторін є основною причиною того, що відбувається довкола», – повідомив журналістам перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ.

У звіті місії також йде мова про те, що монітори зафіксували заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь по обидві сторони від лінії розмежування.

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