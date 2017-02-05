Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зранку в неділю також вказав на відносну нормалізацію ситуації в Авдіївці.

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку в місті», – повідомив керівник Донеччини.

Побачити на власні очі стан надання медичної допомоги до Авдіївки прибула міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.



Загострення ситуація на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.