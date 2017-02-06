Радіо Свобода Daily: Порошенко з Трампом поговорив, а Тимошенко зустрілась

Доброго ранку! До Вашої уваги головні події вихідних 4-5 лютого.

Нормалізація в Авдіїівці

«Газ і теплопостачання у квартирах є, воду подаємо по графіку. Лікарня та «Укртелеком» працюють у штатному режимі», – повідомив керівник Донеччини Павло Жебрівський. Крім цього, у місті відновили і електропостачання.

Порошенко поговорив, Тимошенко зустрілась

Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили питання загострення ситуації на Донбасі та «зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США». Крім того, як повідомили в Адмністрації президента України, під час розмови йшлося про майбутній візит Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України. Чи обговорювали сторони питання збереження санкцій з боку США щодо Росії через її агресію стосовно України, наразі невідомо.

Натомість раніше окремі західні ЗМІ, зокрема The Washington Post та Politico, з посиланням на власні джерела, повідомили, що президент США Дональд Трамп мав неформальну зустріч з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Вона відбулась за лаштунками щорічного Національного молитовного зібрання у Вашингтоні. Під час цієї зустрічі Трамп нібито запевнив Тимошенко у тому, що санкції проти Росії залишаться в силі, доки Україна не буде у безпеці. Втім, коментувати зустріч українським медіа ні Тимошенко, ні її однопартійці наразі не поспішають.

Путін – не вбивця для Трампа?

Та це не всі новини, що стосуються американського президента. Суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт припинив дію положень президентського указу щодо іммігрантів. Тож Міністерство юстиції США подало апеляцію, але апеляційний суд у США її одразу ж відхилив.

Крім цього Дональд Трамп проігнорував означення президента Росії Володимира Путіна як «убивці», кажучи, що Сполучені Штати також мають «багато вбивць».

«Я поважаю його. Але я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся ладнати з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ», – повторив свою вже не раз озвучену позицію президент США.

«Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав журналіст О'Рейлі.

«Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Донецький «Хамас» і Путін

Володимир Путін – один із небагатьох політиків сучасного світу, хто не соромиться подавати руку діячам із «Хамасу». Адже «Хамас» і Росія використовують одну й ту ж тактику «живого щита», пише у своїй статті політичний оглядач Віталій Портников. (Він, до слова, став номінантом на національну премію України імені Тараса Шевченка).

Перші фіналісти «Євробачення-2017»

Відбувся перший півфінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» від України, під час якого з-поміж восьми конкурсантів було обрано двох. Це – Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та група «Сальто назад». Їхні виступи можна побачити тут. Відбір на «Євробачення» передбачає три півфінали. Наступні – 11 та 18 лютого. А 25 лютого – фінал національного відбору.

Ну і наостанок сьогодні розповідь про Оксану Линів – першу жінку-диригентку Опери австрійського Ґраца. Родом з містечка Броди, що на Львівщині, Оксана також входить до трійки найкращих жінок-диригентів світу.

А ми прощаємось до завтра і нагадуємо, що після дощу, завжди сонце, а після ночі – день. Тож іноді варто просто трішки почекати!

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