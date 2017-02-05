Обстріл українського транспортного літака Збройних сил України Ан-26 над Чорним морем, акція на підтримку затриманого кримського адвоката Еміля Курбедінова в Києві, замерзле Азовське море і продовження будівництва Керченського мосту. Крим.Реалії зібрали найцікавіші фотографії з Криму за 29 січня – 5 лютого.