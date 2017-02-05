Обстріл українського транспортного літака Збройних сил України Ан-26 над Чорним морем, акція на підтримку затриманого кримського адвоката Еміля Курбедінова в Києві, замерзле Азовське море і продовження будівництва Керченського мосту. Крим.Реалії зібрали найцікавіші фотографії з Криму за 29 січня – 5 лютого.
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Кримський адвокат Еміль Курбедінов вийшов 5 лютого з ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі після десятиденного арешту. На зустріч із адвокатом прийшли його колеги, рідні та громадські активісти.
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Акваторія Азовського моря майже повністю покрилася льодом товщиною до 20 сантиметрів, селище Курортне, Керч, 3 лютого 2017 року
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Брили льоду біля берегів селища Курортне в Керчі. На початку лютого Азовське море тут замерзло, 3 лютого 2017 року
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У Чорному морі обстріляли транспортний літак Збройних сил України. За словами міністра оборони Степана Полторака, ситуація відбулася під час проведення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок, 2 лютого 2017 року
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Після повернення літака на аеродром на корпусі було виявлено трьохсантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї, 2 лютого 2017 року
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Будівництво Керченського мосту, 2 лютого 2017 року
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Будівництво Керченського мосту, 2 лютого 2017 року
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Акція на підтримку затриманого російськими силовиками в Криму адвоката Еміля Курбедінова, Київ, 31 січня 2017 року
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До Ялти прийшла нехарактерна для кліматичного поясу зима, 29 січня 2017 року
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Сильний снігопад у Ялті призвів до заторів і ДТП на автодорогах, 29 січня 2017 року