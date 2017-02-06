«Рука Москви» чи бізнес-інтерес: навіщо обстрілюють Авдіївку

Велика політика, боротьба за стратегічний об’єкт та бізнес-інтереси – такі три основні версії спалаху збройного протистояння на Донбасі під Авдіївкою. Експерти припускають, що загострення конфлікту дозволить президенту України Петру Порошенку переконати світ у тому, що противник не дотримується мирних угод. Водночас, існує думка, що ескалація протистоянь – перевірка Кремлем нового президента США Дональда Трампа.

​Загострення на сході України почалося лише через декілька годин після телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з Дональдом Трампом – першого контакту Москви і Вашингтона після початку роботи нової американської адміністрації. Експерти припускають, що таким чином Путін перевіряє Трампа. І додають – нинішнє становище у світі грає Кремлю на руку.

«Путін користується неузгодженою позицією Німеччини, Франції, в деякій мірі тепер уже і США. Він відпрацював модель примусу України до виконання Мінських угод за своїм сценарієм», – стверджує екс-голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Мінськ за сценарієм Москви – це, насамперед, вибори, в результаті яких бойовики з контрольованих Кремлем угруповань «ДНР» і «ЛНР» де-юре стають повноправними політичними лідерами регіону, пояснює колишній голова розвідки. Зводити в такий статус маріонеток із Москви в Києві не хочуть, у чому й намагаються переконати міжнародних партнерів, каже Маломуж.

Як змусити Трампа, Меркель і Олланда – зрозуміло, що треба радикалізувати ситуацію

«Як змусити Трампа, Меркель і Олланда – зрозуміло, що треба радикалізувати ситуацію. Це якраз змушує наших німецьких, французьких партнерів говорити Порошенку – ану включайся в процес, не треба відпрацьовувати тільки одну модель припинення вогню. Давайте змусимо Росію припинити вогонь, але поступка – на поступку», ­– зазначає Микола Маломуж.

Ескалація в Авдіївці – це алібі Порошенка?

Втім, загострення в Авдіївці зіграло на користь президенту України, зазначає політичний експерт Андрій Золотарьов. Це сталося саме під час візиту Петра Порошенка в Берлін, і дозволило звинуватити Москву в невиконанні Мінських угод. Через кризу на сході країни президенту навіть довелося перервати поїздку до Німеччини.

Це дало Києву алібі – говорити з тією ж Меркель, чому не виконуються Мінські угоди

«Це дало Києву алібі – говорити з тією ж Меркель, чому не виконуються Мінські угоди. Мовляв, у всьому винна інша сторона, й дійсно – на тлі візиту Порошенка до Берліна, на тлі досить похмурого обличчя пані Меркель – це було цілком достатнє та раціональне пояснення», – зауважив Золотарьов.

Нова ескалація демонструє неефективність Мінського формату, додає експерт. А це означає – періоди затишшя на фронті неминуче будуть змінюватися періодами загострення, пояснює він.

Стратегічна траса і побоювання бойовиків

Однак, не всі вбачають у нинішній ескалації конфлікту руку Москви.

Зокрема, головний редактор видання «Острів» Сергій Гармаш не виключає, що атаку бойовиків цілком могли спровокувати дії українських військових, які крок за кроком зміцнювали свої позиції навколо Авдіївки. Це пояснює, чому саме в Авдіївці бойовики пішли в наступ.

«Почалося з того, що наші війська все ж таки поступово видавлювали противника з території, виникла загроза оточення. Бойовики почали нервувати, й відповіли з дозволу Москви усіма наявними у них ресурсами», – зазначає Гармаш.

Нові рубежі українських військових бойовикам дуже ускладнювали життя – впритул наблизилися до стратегічної траси, яка позв’язує окуповані Донецьк і Горлівку. Головне, додають експерти – ні кроку за межі позначеної угодами лінії розмежування українські військові не зробили.

Сергій Гармаш також наголошує, що українська сторона не порушувала Мінських угод, бо території, які намагаються відвоювати ЗСУ – за домовленостями й так належать Україні. ​

ПОВНИЙ ВИПУСК ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ: «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: