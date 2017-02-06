Донбас не є приводом для зволікання з реформами – європейські експерти

На засіданні Ради Євросоюзу в Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС говоритимуть про Україну. Особливу вагу мають намір приділити обговоренню того, наскільки успішно впродовж минулого року в Україні відбувалися реформи. Як зазначають експерти, дипломатичні дискусії обіцяють бути непростими. Адже пройдуть на тлі бажань деяких європейських держав поліпшити відносини з Росією, а за океаном – в США – поменшало уваги до українських проблем.

Дискусії очільників зовнішньополітичних відомств ЄС будуть доволі складними з огляду на розбіжності у оцінках ситуації з реформуванням України та неоднозначним ставленням до подій на Донбасі.

Аналітик берлінського офісу Європейської ради міжнародних відносин Густав Ґрессель зазначає, що між європейцями, особливо в країнах Західної Європи, дуже різні думки з приводу прогресу України на шляху реформ.

Деякі країни, зокрема Італія, вважають Україну «справою безнадійною». Як на мене, тут добре попрацювали росіяни

«Деякі країни, зокрема Італія, вважають Україну «справою безнадійною». Як на мене, тут добре попрацювали росіяни. З іншого боку, в ЄС намагаються визначитися: як далі рухати свої програми в Україні, якщо Америка відійде вбік? Низка держав – Італія, Австрія чи Угорщина – хочуть повернути з Росією колишні відносини, пропонують якісь обміни, відміну санкцій. Вони схильні вважати, що Україна теж винна за зволікання із реалізацією Мінська. Тож дискусії між дипломатами вимальовуються дуже складні. Питання у тому, що власне робити: стати на бік України, яка вимагає, виконання того, що не роблять росіяни? Чи намагатися, щоб виконали те, чого вимагає Росія, що, зрештою, означатиме капітуляцію України?», – каже Густав Ґрессель.

За словами експерта, не лише подальший розвиток подій в Україні, але й реакція на них в Європі у значній мірі залежатиме від того, якою буде позиція нового президента США.

«Трампа Росія провокує та випробовує, але від нього наразі не чути реакції. Але і з боку європейців ніхто не заявляв, мовляв, Америка більше не є стримувальним фактором, тож нам слід самим винайти якісь стримувальні речі для владнання ситуації. Тому я дуже здивуюся, якщо на зустрічі дипломатів з’явиться щось реальне щодо того, що з цим усім робити», – зазначає Густав Ґрессель.

«Берлін: останній союзник, що залишився в України? Наступ Росії та відхід США може означати, що Україна є все більш залежною від тривалості німецької підтримки»

В Брюсселі наполягають на реформах, у Києві – на збереженні санкцій

За словами аналітика Фінського інституту міжнародних відносин Аркадія Мошеса, питання українських реформ для Євросоюзу починає переважати над питанням війни на Донбасі.

Стан війни – це надовго, однак стан війни із тимчасовою втратою чотирьох відсотків території на Донбасі – це не той фактор, який можна вважати причиною і підставою для невиконання реформ

«Гадаю, цілком правильно, якщо головним питанням для обговорення будуть реформи та подальше їх просування. Бо стан війни – це надовго, однак стан війни із тимчасовою втратою чотирьох відсотків території на Донбасі – це не той фактор, який можна вважати причиною і підставою для невиконання реформ. Безумовно, на Заході бажали би більшого ефекту. В Євросоюзі, втомилися від того, що Україна знову опиняється на 131-му місці рейтингу сприйняття корупції», – каже Аркадій Мошес.

На думку експерта з Фінляндії, зараз є підстави говорити про те, що європейська позиція за останні кілька тижнів чи місяців зрушила в бік більшої підтримки України.

«Євросоюз нині більше солідарний з Україною та ближчий до української дипломатичної позиції. Це видно зі спостережень за дискусіями в Німеччині та інших країнах, із винесення на ратифікацію угоди про Асоціацію в Нідерландах…Тому що Трамп – може відійти, а Євросоюз – відійти не може. Тобто, позитивні зрушення є, але є також і бажання суворіше розмовляти щодо реформ, а невдоволення європейців з цього приводу очевидне і його не приховати. Тобто, реформи в Україні для багатьох, можливо, вже починають навіть переважати ситуацію конфлікту», – наголошує Аркадій Мошес.

Питання безвізового режиму з Україною на брюссельській зустрічі не обговорюватиметься.

Натомість заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв напередодні заявив, що Україна очікує від зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС збереження політики санкцій проти Росії.