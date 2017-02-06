Українці у США придумали пристрій для «спілкування» з домашніми тваринами на відстані 

В офісі стартапу Petcube приходити на роботу із своїм домашнім улюбленцем не те що забороняється, а навпаки – вітається. Адже це –компанія із розробки відеокамер для власників домашніх тварин, яка була заснована трьома українцями чотири роки тому.

Один із них Андрій Клен демонструє суть продукту, який вони виготовляють. Все, що потрібно – це під’єднати прилад до інтернету та завантажити додаток на свій мобільний.

«Просто за допомогою пальця лазером таким чином собачка або кішка можуть бігати за ним, відволікатися від того, що їм самотньо вдома. Це було надзвичайно складно для нас вибудувати свою систему, щоб затримка відео була би менша, ніж півсекунди», – каже співзасновник та директор з дизайну Petcube Андрій Клен.

За допомогою цієї системи можна не тільки дистанційно спостерігати за своєю собакою чи кішкою, а ще й розважати їх та навіть розмовляти. Андрій каже, ця ідея дуже довподоби американцям, адже у США існує розвинена культура догляду за домашніми улюбленцями – тварин вважають повноцінними членами сім’ї. Тож і гроші на них витрачають відповідно.

«Компанія зараз знаходиться на дуже цікавому етапі, дуже динамічному етапі, тому що ми зростаємо динамічними темпами. І зараз можна з впевненістю говорити, що ми найбільш успішна камера для власників домашніх тварин, яка продається в принципі на території штатів», – розповідає Андрій Клен.

Тільки за минулий рік компанія виросла у п’ять з половиною разів. Сьогодні вже є три офіси – в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені. А кількість співробітників зросла до 50 осіб. Об’єм продажів вже перейшов на десятки тисяч, а інвестиції – в мільйони доларів.

«Починали ми працювати з 250 тисяч, які ми зібрали на кікстартері і 70 тисяч від «ангелів», які просто вірили в продукт і вірили в компанію. На цих грошах ми розвинулися до того рівня, коли ми підняли більше мільйона на другому сід-раунді і ще через рік ми підняли – 2,6 мільйона на третьому сід-раунді», – каже фінансовий директор Petcube Тарас Малеїв.

Це зараз вони виглядають успішними, отримують нагороди на конкурсах стартапів та бажані гості на виставках технологій. А ще декілька років тому їхня компанія почалася з ідеї.

«Ідея прийшла до нашого співзасновника Олександра Нескіна чотири з половиною роки тому. У нього була собака і він хотів контактувати з нею, перебуваючи на роботі. Йому й прийшла ідея зробити цю першу камеру з лазерною вказівкою, щоб гратися із своїм собакою онлайн. І потім він подумав: як зробити так, щоб декілька людей могли доступ до цієї камери, аби інші могли з ним погратися. Всім так сподобалося, то ми подумали: можемо зробити продукт і навіть побудувати компанію на цьому. Чотири роки потому. Ось ми – найкраща камера для власників домашніх тварин, лідер своєї категорії», – співзасновник і генеральний директор Petcube Ярослав Ажнюк.

Petcube на ринку споживчих товарів для тварин – продукт доволі унікальний. У нього поки що немає прямих конкурентів. Їхні камери користуються попитом по всьому світу – Австралія, Великобританія, Японія, країни Європи та США.

Засновники кажуть: не змогли б підняти компанію до такого рівня самотужки.

«Працюючи на цьому ринку, ми цілком розуміємо, що будемо працювати з професіоналами, які розуміють цей ринок і цю культуру, тому активно наймаємо в Штатах для того, щоб просуватися, рухатися вперед», – Андрій Клен.

А рухатися вперед є куди. Молоді бізнесмени з України прагнуть зробити технічну революцію у взаємовідносинах тварин та їхніх власників.