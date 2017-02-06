Трамп сказав Тимошенко, що не скасовуватиме санкцій проти Москви (світова преса)

Сайт аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, чому президент Дональд Трамп не може ігнорувати Україну. Американський часопис The Washington Post зважує шанси того, що США можуть кинути Україну напризволяще. Американське видання міжнародного часопису Politico пише про можливі наслідки приватної зустрічі президента США Трампа з Юлією Тимошенко.

Сайт аналітичного центру Atlantic Council друкує матеріал «Чому Трамп не може ігнорувати Україну?». Автор статті – чільний дослідник Atlantic Council Адріан Каратницький пише, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним відбулась на тлі чуток і припущень, що Трамп може скасувати санкції проти Росії. Тоді як нічого подібного, принаймні зараз, не сталося, обриси нового діалогу США-Росія матимуть безпосередні наслідки для європейської безпеки і для України.

Автор статті зазначає, що тоді як обидва лідери не обговорювали можливого скасування санкцій проти Росії, загальний оптимізм цієї розмови, а також численні позитивні вислови Трампа щодо Путіна знов породили побоювання щодо можливої американо-російської угоди щодо так званих «сфер впливу» в Центральній та Східній Європі. Справді, буквально через день після того, як відбулась розмова Трампа з Путіним, підтримувані Росією сили бойовиків на сході України розпочали брутальний наступ на місто Авдіївку.

Сайт Atlantic Council зазначає, що, попри все, Путін може заохотити Трампа до укладення угоди з цілої низки питань, включно з врегулюванням в Україні. Далі автор статті вказує, що російська пропаганда нині заявляє, що Путін намагатиметься переконати Трампа у тому, що українське керівництво є ненадійним, а українська держава є недієздатною, перебуваючи на межі колапсу. Все це, на думку автора, відображає стратегію російської інформаційної війни. З іншого боку, як зазначає Каратницький, впродовж останніх двох років президент України Порошенко та український уряд майстерно провели роботу щодо реструктуризації закордонного боргу України, заснували вільну від корупції систему держзакупівель, ухвалили серйозний бюджет, відповідно до вимог МВФ, подолали більшість випадків корупції у газовій сфері, водночас поклали край залежності від російського енергопостачання, а також заснувавли нове Національне антикорупційне бюро.

«Адріан Каратницький: Чому Трамп не може ігнорувати Україну?»

Американський часопис The Washington Post публікує статтю «Сполучені Штати кидають Україну напризволяще». У матеріалі зазначається, що українські громадяни ніколи не мали багато ілюзій щодо налаштованості міжнародної спільноти стати на бік Києва у кривавому конфлікті з Росією. Бо ж гарні слова західних партнерів щодо підтримки у боротьбі з російською агресією вряди-годи підкріплювались конкретними діями. Але, втім, українці знали, що можуть покладатися на американців.

Україна та США підтримували дружні стосунки впродовж 25 років. Але зараз цей дружній альянс, як виглядає, може припинити своє існування. 28 січня президент США Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Путіним. Ця розмова виділялась приязним духом та атмосферою замирення. Через кілька годин після цієї розмови з новою силою відновились бойові дії на сході України. Згідно з даними ОБСЄ, кількість випущених ракет раптом збільшилась з 420 до 10330 протягом буквально кількох днів. Україна нині постала перед серйозною гуманітарною кризою, бо ж ракети проросійських бойовиків та їхніх російських покровителів вразили об'єкти цивільної інфраструктури у прифронтових районах.

The Washington Post пише, що за нинішніх умов правління адміністрації Трампа Державному департаментові США знадобилося цілих два дні, аби зреагувати на ескалацію конфлікту на сході України. І, зрештою, коли було оприлюднено відповідну заяву, жодним словом у цій заяві не було згадано Росію. На додаток, як повідомляє американський часопис, посольство США у Києві оприлюднило один єдиний твіт щодо дітей у прифронтовій зоні.

«Україна зараз знає, що Трамп не допоможе. Ганьба, що багато американських українців за нього голосували»

Американське видання міжнародного часопису Politico друкує матеріал «Трамп каже українському політикові, що не скасовуватиме санкції проти Росії». У підзаголовку додається, що президент США обрав доволі різкий тон щодо Росії під час нетипової приватної зустрічі.

Видання пише, що під час цієї зустрічі з одним із провідних політиків української опозиції президент Трамп пообіцяв не скасовувати санкції проти Москви, допоки Росія не виведе свої війська з України. З американських джерел випливає, що Юлія Тимошенко, яка позиціонує себе як опозицію щодо президента Порошенка, заявила після зустрічі з Трампом, що американський керівник пообіцяв їй не кидати Україну напризволяще. Далі видання посилається на особу, яка говорила з Тимошенко одразу ж після її зустрічі сам-на-сам з Трампом, і український політик помітно виглядала заспокоєною і запевненою щодо ситуації з підтримкою США України.

Politico пише, що у зовнішньополітичних колах закордонної політики у Вашингтоні та Києві зустріч Трампа з Тимошенко стала предметом активних дискусій щодо того, які сигнали надсилає ця зустріч у плані стосунків США з Україною та Росією, а також які наслідки все це могло б мати на внутрішню політику України. В обох столицях ця зустріч сприймалась як велике досягнення для Тимошенко і певна ганьба для президента Порошенка. Дехто навіть висловив припущення, що зустріч Трампа з Тимошенко стала таким собі «вотумом недовіри» президентові Порошенку.

Видання додає, що це доволі нетипово, коли президент США зустрічається з лідером опозиції ще перед тим, як офіційно зустрітись з президентом країни. Далі видання пише, що Петро Порошенко може зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом під час міжнародної безпекової конференції у Мюнхені. У Києві, тим часом, висловлюється сподівання, що Пенс може відігравати подібну роль до тієї, що її відігравав в адміністрації президента Обами Джо Байден, який був адвокатом України у Білому домі.

«Екс-прем’єр, а нині опозиціонер Ю. Тимошенко каже, що Трамп пообіцяв їй не скасовувати санкцій проти Росії»