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06 лютого 2017, Київ 18:15
Політика

Латвія вважає НАТО дієвою структурою, що б не казав Трамп

Військові вчення НАТО в Адажи, Латвія, червень 2016 року

Військові вчення НАТО в Адажи, Латвія, червень 2016 року

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Рига – У Латвії, незважаючи на висловлювання президента США Дональда Трампа, що «союз НАТО застарів», вважають альянс організацією, що постійно розвивається, і в впевнені у важливості альянсу для безпеки країни. Латвійські політики наголошують, що НАТО, як і раніше, залишатиметься наріжним каменем європейської політики США. На їхню думку, дислокація військовослужбовців НАТО в країнах Балтії та Польщі свідчить, що позиції альянсу щодо зміцнення безпеки на східному фланзі не змінилися. Наразі в Латвії визнають вимоги НАТО щодо збільшення витрат на оборону до необхідних 2% від ВВП і планують це зробити 2018 року.

НАТО сьогодні зустрічається зі значними викликами в галузі безпеки, але альянс продемонстрував, що здатний адаптуватися до ситуації
Віта Добеле

НАТО сьогодні зустрічається зі значними викликами в галузі безпеки – російською агресією на сході України, нестабільністю на Близькому Сході, екстремістським угрупованням «Ісламська держава» та поширенням тероризму, – але альянс продемонстрував, що здатний адаптуватися до ситуації у сфері безпеки, про що свідчать рішення, ухвалені на Варшавському саміті, говорить заступник прес-секретаря Міністерства закордонних справ Латвії Віта Добеле в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, заходи НАТО, спрямовані на зміцнення колективної оборони, зокрема і в Латвії, де вже перебувають військовослужбовці альянсу, є чітким сигналом того, що НАТО є згуртованою структурою, готовою, у разі потреби, піклуватися про безпеку усіх країн-членів.

«НАТО постійно розвивається»

Президент США Дональд Трамп в одному з недавніх інтерв’ю британському виданню The Times назвав Північноатлантичний альянс «застарілою» організацією й заявив про необхідність реформувати НАТО.

Командувач Національних збройних сил Латвії генерал-майор Леонідс Калниньш вважає НАТО структурою, що перебуває у постійному розвитку.

НАТО постійно розвивається, і немає ніяких підстав вважати, що альянс застарів або перебуває у стагнації
Леонідс Калниньш

«НАТО постійно розвивається, і немає ніяких підстав вважати, що альянс застарів або перебуває у стагнації», – заявив Калниньш.

З огляду на це, командувач Національних збройних сил Латвії виступає проти формування нових європейських збройних сил.

«Європейський союз – це блок країн, збройні сили якого вже об’єднані в одну організацію – НАТО. І ще одні збройні сили було б нелогічно створювати. Мова йде про те, що Європа повинна нести більшу відповідальність за свою безпеку, про це і висловив занепокоєння президент США Дональд Трамп», – зазначив генерал-майор.

Будь-яких змін щодо НАТО не може бути
Маріс Кучинскіс

Прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс не прогнозує змін у політиці США щодо НАТО: «Стосовно НАТО – то це насправді одна із найбільших ознак США, і будь-яких змін щодо НАТО не може бути».

Маріс Кучинскіс вважає, що на даний момент немає сумнівів щодо подальшої долі НАТО. За його словами, солдати альянсу перебувають у країнах Балтії та Польщі, а це свідчить про те, що позиції НАТО щодо зміцнення безпеки на східному фланзі не змінилися.

Маріс Кучинскіс

Маріс Кучинскіс

Про те, що НАТО залишається наріжним каменем європейської політики США, заявили під час зустрічі минулого тижня у Таллінні прем’єр-міністри Латвії, Литви, Естонії і президент Європейської ради Дональд Туск.

Розміщення міжнародних батальйонів НАТО для зміцнення безпеки

Після анексії Росією Криму та агресії на сході України на Варшавському саміті НАТО в липні минулого року було ухвалено рішення про розміщення міжнародних батальйонів НАТО у країнах Балтії і Польщі з метою зміцнення східних кордонів альянсу. У Латвії міжнародним батальйоном НАТО керує Канада.

Командувач Національних збройних сил Латвії Леонідс Калниньш повідомив, що міжнародний батальйон НАТО з понад 1000 військовослужбовців у повному складі прибуде до Латвії влітку цього року.

«Військові збройних сил цього контингенту прибувають поступово, і в повному обсязі ми їх можемо побачити на латвійській землі в червні цього року, коли вони почнуть процес своєї інтеграції до складу латвійських Збройних сил», – зазначив Леонідс Калниньш.

5 лютого цього року в рамках чергової ротації за програмою Atlantic Resolve до Латвії прибула група військовослужбовців бронетанкової бригади армії США у складі 225 солдатів із місцем дислокації на базі латвійських Збройних сил в Адажі. Цього тижня прибуде і важка техніка: танки Abrams М1 та бронемашини Bradley. Загалом у трьох балтійських країнах перебуватиме один повний танковий батальйон із усіма супутніми підрозділами.

Міністерство оборони Латвії повідомило, що 17–30 квітня цього року в Латвії пройдуть великі міжнародні навчання Summer Shield XIV, у яких братимуть участь військовослужбовці десяти країн НАТО, а також шведські військові.

Також уряд Латвії схвалив ідею укладення угоди з НАТО про те, що в разі воєнної загрози у країну прибудуть бригади особливого швидкого реагування НАТО. Кожна така бригада складається приблизно з 5000 солдатів. Оперативні підрозділи цих сил можуть бути передислоковані протягом 48 годин у будь-яку з країн НАТО.

Треба виділяти більше коштів на оборону

На неформальному саміті Ради ЄС на Мальті прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс зазначив, що Латвія зацікавлена у співпраці зі США у сфері безпеки в рамках НАТО. Водночас він згодний, що Латвія, як і інші європейські країни, повинна виконувати всі свої зобов’язання перед альянсом, зокрема щодо збільшення бюджету на оборону.

Членами НАТО є двадцять вісім держав, наразі лише п’ять із них витрачають на потреби оборони необхідні 2% від ВВП.

Серед країн Балтії тільки Естонія витрачає на оборону 2% від ВВП, Латвія – 1,7%, військовий бюджет Литви складає 1,75% від ВВП. Наразі Литва та Латвія згодні з критикою президента США, що країни-члени НАТО повинні витрачає на оборону більше коштів, і к 2018 році планують збільшити оборонний бюджет до 2% від ВВП.

Дослідник Центру стратегічних досліджень Національної академії оборони Латвії Мартиньш Хірш наголошує, що потужні альянс та Сполучені Штати – в інтересах Латвії.

Що нас турбує? Якщо Трамп послабить США або вступить у конфлікт із союзниками і альянс змінить звій фокус повністю в напрямку «Ісламської держави», а не Росії. Коли НАТО – потужна організація, то все нормально. А якщо США, ЄС та НАТО будуть слабкими, то цим може скористатися Росія
Мартиньш Хірш

«Батальйони НАТО є у країнах Балтії, в Польщі. В безпеку кожної з цих країн, зокрема і Латвії, США багато інвестують. Усі кошти виділяє Конгрес. І цього року бюджет для безпеки нашого регіону збільшено вчетверо. Що нас турбує? Якщо Трамп послабить США або вступить у конфлікт із союзниками і альянс змінить звій фокус повністю в напрямку «Ісламської держави», а не Росії. Це нас справді турбує, бо Росія дуже агресивна до своїх сусідів. Коли США – наш гарант безпеки – є потужною, об’єднаною державою, – це нам вигідно. Якщо США будуть слабою, розділеною у внутрішньополітичному сенсі, а також не матимуть узгодженості зі своїми союзниками, то така можливість нас турбує. Коли НАТО – потужна організація, то все нормально. А якщо США, ЄС та НАТО будуть слабкими, то цим може скористатися Росія», – каже дослідник.

За словами фахівця, сьогодні НАТО реагує на нові виклики посиленням колективних заходів безпеки, розробивши так званий 360-градусний підхід, який включає в себе здатність реагувати на виклики як на Сході, так і на Півдні.

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