Латвія вважає НАТО дієвою структурою, що б не казав Трамп

Рига – У Латвії, незважаючи на висловлювання президента США Дональда Трампа, що «союз НАТО застарів», вважають альянс організацією, що постійно розвивається, і в впевнені у важливості альянсу для безпеки країни. Латвійські політики наголошують, що НАТО, як і раніше, залишатиметься наріжним каменем європейської політики США. На їхню думку, дислокація військовослужбовців НАТО в країнах Балтії та Польщі свідчить, що позиції альянсу щодо зміцнення безпеки на східному фланзі не змінилися. Наразі в Латвії визнають вимоги НАТО щодо збільшення витрат на оборону до необхідних 2% від ВВП і планують це зробити 2018 року.

НАТО сьогодні зустрічається зі значними викликами в галузі безпеки, але альянс продемонстрував, що здатний адаптуватися до ситуації

НАТО сьогодні зустрічається зі значними викликами в галузі безпеки – російською агресією на сході України, нестабільністю на Близькому Сході, екстремістським угрупованням «Ісламська держава» та поширенням тероризму, – але альянс продемонстрував, що здатний адаптуватися до ситуації у сфері безпеки, про що свідчать рішення, ухвалені на Варшавському саміті, говорить заступник прес-секретаря Міністерства закордонних справ Латвії Віта Добеле в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, заходи НАТО, спрямовані на зміцнення колективної оборони, зокрема і в Латвії, де вже перебувають військовослужбовці альянсу, є чітким сигналом того, що НАТО є згуртованою структурою, готовою, у разі потреби, піклуватися про безпеку усіх країн-членів.

«НАТО постійно розвивається»

Президент США Дональд Трамп в одному з недавніх інтерв’ю британському виданню The Times назвав Північноатлантичний альянс «застарілою» організацією й заявив про необхідність реформувати НАТО.

Командувач Національних збройних сил Латвії генерал-майор Леонідс Калниньш вважає НАТО структурою, що перебуває у постійному розвитку.

НАТО постійно розвивається, і немає ніяких підстав вважати, що альянс застарів або перебуває у стагнації

«НАТО постійно розвивається, і немає ніяких підстав вважати, що альянс застарів або перебуває у стагнації», – заявив Калниньш.

З огляду на це, командувач Національних збройних сил Латвії виступає проти формування нових європейських збройних сил.

«Європейський союз – це блок країн, збройні сили якого вже об’єднані в одну організацію – НАТО. І ще одні збройні сили було б нелогічно створювати. Мова йде про те, що Європа повинна нести більшу відповідальність за свою безпеку, про це і висловив занепокоєння президент США Дональд Трамп», – зазначив генерал-майор.

Будь-яких змін щодо НАТО не може бути

Прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс не прогнозує змін у політиці США щодо НАТО: «Стосовно НАТО – то це насправді одна із найбільших ознак США, і будь-яких змін щодо НАТО не може бути».

Маріс Кучинскіс вважає, що на даний момент немає сумнівів щодо подальшої долі НАТО. За його словами, солдати альянсу перебувають у країнах Балтії та Польщі, а це свідчить про те, що позиції НАТО щодо зміцнення безпеки на східному фланзі не змінилися.

Про те, що НАТО залишається наріжним каменем європейської політики США, заявили під час зустрічі минулого тижня у Таллінні прем’єр-міністри Латвії, Литви, Естонії і президент Європейської ради Дональд Туск.

Розміщення міжнародних батальйонів НАТО для зміцнення безпеки

Після анексії Росією Криму та агресії на сході України на Варшавському саміті НАТО в липні минулого року було ухвалено рішення про розміщення міжнародних батальйонів НАТО у країнах Балтії і Польщі з метою зміцнення східних кордонів альянсу. У Латвії міжнародним батальйоном НАТО керує Канада.

Командувач Національних збройних сил Латвії Леонідс Калниньш повідомив, що міжнародний батальйон НАТО з понад 1000 військовослужбовців у повному складі прибуде до Латвії влітку цього року.

«Військові збройних сил цього контингенту прибувають поступово, і в повному обсязі ми їх можемо побачити на латвійській землі в червні цього року, коли вони почнуть процес своєї інтеграції до складу латвійських Збройних сил», – зазначив Леонідс Калниньш.

5 лютого цього року в рамках чергової ротації за програмою Atlantic Resolve до Латвії прибула група військовослужбовців бронетанкової бригади армії США у складі 225 солдатів із місцем дислокації на базі латвійських Збройних сил в Адажі. Цього тижня прибуде і важка техніка: танки Abrams М1 та бронемашини Bradley. Загалом у трьох балтійських країнах перебуватиме один повний танковий батальйон із усіма супутніми підрозділами.

Міністерство оборони Латвії повідомило, що 17–30 квітня цього року в Латвії пройдуть великі міжнародні навчання Summer Shield XIV, у яких братимуть участь військовослужбовці десяти країн НАТО, а також шведські військові.

Також уряд Латвії схвалив ідею укладення угоди з НАТО про те, що в разі воєнної загрози у країну прибудуть бригади особливого швидкого реагування НАТО. Кожна така бригада складається приблизно з 5000 солдатів. Оперативні підрозділи цих сил можуть бути передислоковані протягом 48 годин у будь-яку з країн НАТО.

Треба виділяти більше коштів на оборону

На неформальному саміті Ради ЄС на Мальті прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс зазначив, що Латвія зацікавлена у співпраці зі США у сфері безпеки в рамках НАТО. Водночас він згодний, що Латвія, як і інші європейські країни, повинна виконувати всі свої зобов’язання перед альянсом, зокрема щодо збільшення бюджету на оборону.

Членами НАТО є двадцять вісім держав, наразі лише п’ять із них витрачають на потреби оборони необхідні 2% від ВВП.

Серед країн Балтії тільки Естонія витрачає на оборону 2% від ВВП, Латвія – 1,7%, військовий бюджет Литви складає 1,75% від ВВП. Наразі Литва та Латвія згодні з критикою президента США, що країни-члени НАТО повинні витрачає на оборону більше коштів, і к 2018 році планують збільшити оборонний бюджет до 2% від ВВП.

Дослідник Центру стратегічних досліджень Національної академії оборони Латвії Мартиньш Хірш наголошує, що потужні альянс та Сполучені Штати – в інтересах Латвії.

Що нас турбує? Якщо Трамп послабить США або вступить у конфлікт із союзниками і альянс змінить звій фокус повністю в напрямку «Ісламської держави», а не Росії. Коли НАТО – потужна організація, то все нормально. А якщо США, ЄС та НАТО будуть слабкими, то цим може скористатися Росія

«Батальйони НАТО є у країнах Балтії, в Польщі. В безпеку кожної з цих країн, зокрема і Латвії, США багато інвестують. Усі кошти виділяє Конгрес. І цього року бюджет для безпеки нашого регіону збільшено вчетверо. Що нас турбує? Якщо Трамп послабить США або вступить у конфлікт із союзниками і альянс змінить звій фокус повністю в напрямку «Ісламської держави», а не Росії. Це нас справді турбує, бо Росія дуже агресивна до своїх сусідів. Коли США – наш гарант безпеки – є потужною, об’єднаною державою, – це нам вигідно. Якщо США будуть слабою, розділеною у внутрішньополітичному сенсі, а також не матимуть узгодженості зі своїми союзниками, то така можливість нас турбує. Коли НАТО – потужна організація, то все нормально. А якщо США, ЄС та НАТО будуть слабкими, то цим може скористатися Росія», – каже дослідник.

За словами фахівця, сьогодні НАТО реагує на нові виклики посиленням колективних заходів безпеки, розробивши так званий 360-градусний підхід, який включає в себе здатність реагувати на виклики як на Сході, так і на Півдні.