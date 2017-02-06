«Доки сніг не розтане». Чому Київ завмер у 10-бальних заторах

Година пік 6 лютого, Київ у 10-бальних заторах. Таку оцінку стану на дорогах у столиці дав зранку сервіс «Яндекс. Затори». О 9-й ранку Google Maps подавав дані, що в більшості напрямків у Києві – затримки в русі від 15 і подекуди до 45 хвилин. Тільки до 11-ї ранку київська поліція зафіксувала понад 80 ДТП.

За інформацією Київської міської державної адміністрації та Гідрометцентру, протягом минулої ночі на Київ випало 12 сантиметрів снігу. Київські водії обурюються, що комунальники знову не впоралися, а пасажири скаржаться на затримки в русі громадського транспорту. Представники місцевої влади заявляють, що тримають ситуацію під контролем. Щоправда, вранці 6 лютого доїхати на прес-конференцію в КМДА також виявилося складно.

Водії обвинувачують комунальників у «сніговому колапсі»

«Комунальники знову не впоралися» – у соцмережах публікують обурені дописи. На багатьох фотографіях – затори і засипані снігом подвір’я, вулиці та під’їзди.

Президент громадської організації «Київ автомобільний» Олексій Мкртчян вважає, що вночі працівники комунальних служб нічого не зробили, щоб попередити «ранковий колапс». Він пояснює, що разом з активістами створив районні групи автомобілістів, щоб ділитися інформацією. Мкртчян стверджує, що минулої ночі на вулицях Києва техніку комунальників не бачили.

На всю снігоприбиральну техніку повісили GPS-датчики. Її багато на карті, але що вона робить, нікому не зрозуміло

Сьогодні ж активіст отримує відомості про те, що снігоприбиральні машини дійсно їздять – але не опускають ковшів. Він припускає, що на нерівних дорогах навіть за швидкості 10 км/год техніка може зачепитися за яму чи горб і зазнати невиправних пошкоджень. «На всю снігоприбиральну техніку повісили GPS-датчики, будь-хто може зайти на сайт і подивитися, де вона, побачити, що роботу ведуть. Її багато на карті, але що вона робить, нікому не зрозуміло», – сказав Мкртчян. На сайті GPS-моніторингу «Київавтодору» від самого ранку дійсно можна було спостерігати інтенсивне переміщення снігоприбиральних машин.

Із іншого боку, у «сніговому колапсі» винні й самі водії, вважає активіст. «Дуже багато водіїв переоцінюють можливості свої і свого автомобіля, і на моноприводі вирішили виїхати на роботу. Незважаючи на попередження, залишають свої транспортні засоби біля узбіччя, і комунальники не можуть правильно впоратися з проблемою, – сказав він. – Думаю, що цей колапс триватиме, поки сніг не розтане».

Не виїжджати без необхідності звернулися до підписників і адміністратори автомобільної спільноти у Facebook Dtp.kiev.ua.

Ситуація під контролем, а затори сталися через аварії – міська влада

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, працівники комунальних служб почали працювати 5 лютого о 21:00 – відтоді на вулиці Києва висипали близько 1700 тонн солі і 1400 тонн суміші солі і піску. Вдень 6 лютого до робіт на дорогах міста залучили 600 одиниць техніки, а також 10 тягачів Державної служби із надзвичайних ситуацій на спусках і підйомах. Він повідомив також, що представники Міністерства оборони і Національної гвардії прибирають території біля військових частин, а по всій столиці працює 4600 прибиральників.

«Комунальники не знімають із себе відповідальності за якість прибирання, з іншого боку – ми розраховуємо на взаєморозуміння і підтримку водіїв. Коли так багато автомобілів, комунальна техніка також втрачає швидкість і простір для маневрів, – сказав заступник голови КМДА. – Сьогодні треба, щоб водії розрахували свої маршрути руху додому. Якщо завтра будуть погодні ускладнення, то теж треба буде уважно поставитися до рішення, виїжджати чи ні».

Пантелеєв також зазначив, що відповідальність за прибирання територій біля будинків несуть балансоутримувачі. За його словами, інспекція міста складає протоколи за невиконання обов’язків і накладає штрафи до 1700 гривень.

КМДА попереджала, що будуть ускладнені погодні умови, але водії не почули та виїхали сьогодні зранку на вулиці міста

Начальник відділу забезпечення спецзаходів Управління патрульної поліції Києва Богдан Аганін пояснив, що від ранку на мостах сталося багато ДТП, тому заблокованими виявилися Московський, Дарницький та Південний мости у напрямку центру. «КМДА попереджала, що будуть ускладнені погодні умови, але водії не почули та виїхали сьогодні зранку на вулиці міста», – сказав він під час прес-конференції.

Він додав також, що особовий склад поліції сьогодні в першу чергу допомагає учасникам ДТП та забезпечує безперешкодний проїзд для громадського транспорту і техніки. З цією ж метою, пояснив Аганін, заблокували і в’їзд до столиці близько 250 вантажівок. У середині дня пропуск ненадовго відкрили.

Перший заступник генерального директора «Київавтодору» Юрій Баранов запевнив, що сьогоднішні погодні умови не є екстремальними. Він зазначив, що в місті працює 390 прибиральників; зупинки, переходи і дороги однаково чистять у всіх районах міста.

«Рух сповільнився, тому що «каша» на дорогах. Нормальна реакція водіїв – їхати повільно, тому є видимість заторів. Станом на 7-у ранку затори були всього 2 бали, а близько половини на дев’яту виросли до 6 балів – через аварії, а не через дорожню службу. Аварії стаються і в суху погоду, і в дощ», – сказав Баранов.

І в КМДА, і в «Київавтодорі» планують розчистити київські дороги до завтрашнього ранку. Гідрометцентр попереджає, що до вечора може випасти ще 7–9 сантиметрів снігу.