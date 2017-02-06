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06 лютого 2017, Київ 21:16
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Харків’яни вимагали скасувати конкурс на пам’ятник на центральній площі (відео)

Харків’яни вимагали скасувати конкурс на пам’ятник на центральній площі (відео)
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Кілька десятків жителів Харкова зібралися на мітинг біля Дзержинського райсуду міста з вимогою розпочати розгляд позову громадських активістів щодо визнання бліц-конкурсу на пам’ятник на площі Свободи таким, що не відбувся. Людей обурила процедура проведення конкурсу та безпосередньо переможець – колона зі скульптурою янгола з хрестом. У свою чергу, в мерії наполягають, що процедура конкурсу проходила відкрито, а роботи розглянуло кваліфіковане журі. Міська влада планує встановити пам’ятний знак на місці пам’ятника Леніну, який знесли восени 2014 року, на центральній площі міста.

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