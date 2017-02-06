Українські розмови Трампа: що вони означають для Донбасу та країни загалом

Президент США Дональд Трамп у розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяв допомогти «відновити мир уздовж кордону». А під час короткої зустрічі з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко у Вашингтоні сказав, що «не залишить Україну» – такі дані самої Тимошенко. За її словами, американський лідер також гарантував не скасовувати санкції проти Росії. У Білому домі натомість заявили, що «жодних формальних гарантій не було». Про те, чого чекати від політики Трампа у питанні Донбасу, розмірковують українські та закордонні експерти.

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Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові запевнив президента України Петра Порошенка, що Америка «працюватиме з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону». Про це під ранок неділі повідомили авторитетні міжнародні медіа з посиланням на заяву Білого дому.

А в адміністрації президента Порошенка повідомили, що лідери держав обговорили загострення ситуації на Донбасі та «зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США».

Водночас іще раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час Національного молитовного сніданку, традиційного у США щорічного заходу з участю президента на початку лютого, мала коротку зустріч із Дональдом Трампом.

За словами Тимошенко, вона почула повну підтримку Україні демократичній, вільній, європейській. Аналогічну позицію мають і ключові сенатори та конгресмени, каже вона.

За повідомленням видання Politico, Трамп також запевнив Тимошенко, що санкції проти Росії залишаться чинними, доки Україна не буде у безпеці. У Білому домі, щоправда, цю обіцянку не підтвердили та назвали розмову неофіційною.

Та найбільше запитань викликали обставини зустрічі. Як повідомляє прес-служба «Батьківщини» з посиланням на народного депутата Сергія Власенка, це була коротка, але повноцінна розмова.

«Це було не однохвилинне handshake (рукостискання – ред.)», – сказав він.

Водночас представник піар-компанії BGR (компанія, яку адміністрація президента найняла для лобіювання інтересів України у США) Джефф Бірнбаум заявляв, що лідер «Батьківщини» вичікувала на Трампа біля вбиральні, аби поговорити.

Таку ж інформацію, але посилаючись уже на власні джерела серед американських радників самої Тимошенко, опублікувало і «ВВС Україна».

Ці заяви Юлія Тимошенко назвала інформаційною кампанією проти себе. «Ті провокації, які влаштовані Порошенком і його оточенням, щоб дискредитувати мою зустріч з новообраним президентом Сполучених Штатів, кожній розумній людині зрозумілі. Це була абсолютно повноцінна зустріч, але коротка», – сказала Тимошенко на брифінгу після погоджувальної ради в парламенті.

Не варто говорити, хто перший до нього дістався – політолог

Співставляти розмови Петра Порошенка та Юлії Тимошенко з Дональдом Трампом складно: перший – президент, а друга – депутат, хоч і лідер фракції. Тож це навіть не діалоги різного рангу, вважає кандидат політичних наук, фахівець із міжнародних відносин Володимир Кушніренко.

«Не варто говорити, хто перший до нього дістався. Там якби Парасюк був, він би, мабуть, першим зламав двері і вломився би до вбиральні», – жартує він.

Це умовне порівняння, каже Кушніренко, адже Тимошенко все ж зберігає міжнародні зв’язки та лобістів, набуті ще за прем’єрства. Проте її заяви про розмову з Трампом – це радше власний піар, аніж суттєвий внесок для України, вважає експерт.

Для Трампа не має значення, з ким говорити першим, він не така людина, говорить Кушніренко. І розмова з Порошенком засвідчила, що президент США надалі проводитиме прагматичну політику щодо України та світу загалом.

«Буде невеликий набір певних умов. Виконуєте – працюємо, ні – ні. Інтереси Сполучених Штатів зараз дійсно на першому місці», – говорить він.

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Зокрема, Україна буде змушена визначитись у багатьох питаннях, які зараз зависли у повітрі: чи є конфлікт на Сході війною на офіційному рівні, чому дипломатичні відносини з Росією тривають. А також від держави вимагатимуть вирішувати її «вічні» проблеми, і корупція – серед них, каже експерт.

Трамп ітиме на діалог і співпрацюватиме, адже з точки зору логістики безпечна та мирна Україна важлива і для Сполучених Штатів, і для Європи. Щоправда, якщо адміністрація Обами «підтягувала» Київ, стимулювала та підштовхувала, то команда Трампа такого не робитиме, резюмує Кушніренко.

Білий дім мав би краще формулювати позицію щодо Донбасу – Огризко

На думку екс-міністра закордонних справ Володимира Огризка, дуже добре, що за підсумками розмови Порошенко та Трамп домовились про зустріч. Утім, формулювання Білого дому щодо Донбасу надто обтічні, вважає він.

«Варто було б краще формулювати позицію і говорити, як воно є. Йдеться про агресію Росії проти України, анексію Криму, про бойовиків, яких Росія тримає на Донбасі. Але загалом ця розмова є позитивною. Тепер важливо перенести домовленість про зустріч у практичну площину і зробити це максимально швидко», – каже Огризко у коментарі Радіо Свобода.

Політолог-міжнародник Олеся Яхно натомість називає розмову конструктивною. На її думку, слова Трампа про російсько-український довготривалий конфлікт, вирішення якого потребує допомоги США, – це добрий сигнал.

«Одна з тем і зовнішньої і, що ще гірше, внутрішньої інформаційної війни, яка нав’язувалась, – що за спиною України домовляться. І що Трамп із Путіним майже готові пожертвувати Україною. Тому мені здається, що такі формулювання зняли побоювання», – вважає Яхно.

Білий дім та санкції проти Росії

Водночас Україні ще слід докласти чимало зусиль, щоб налагодити контакти між адміністраціями, каже вона. Зокрема, важливим гравцем у команді Трампа є віце-президент США Майк Пенс.

В інтерв’ю телеканалові ABC News 5 лютого він сказав, що Білий дім «стежить і дуже занепокоєний посиленням бойових дій за останній тиждень у Східній Україні». Водночас на запитання журналіста, чи санкції залишатимуться, допоки Росія продовжує порушувати перемир’я в Україні, він відповів: «Це питання, відповідь на яке буде дана протягом наступних місяців. Просто все залежить… від зміни в позиції Росії і можливості, ймовірно, працювати над спільними інтересами. А президент чітко сказав, що головним пріоритетом нинішньої адміністрації є знищити «Ісламську державу», – сказав Пенс.

На думку Олесі Яхно, варто дивитись на це висловлювання в контексті того, що Пенс говорив раніше. Наприклад, він критикував адміністрацію президента Барака Обами за недостатню допомогу Україні, каже вона.

«Політика Трампа може бути новою в різних напрямках, але це не означає, що вона буде на користь Росії», – говорить вона.

Важливою є також заява нового постійного представника США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі, яка засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народові, який, за її словами, «страждає вже майже три роки від російської окупації і інтервенції».

Вона також додала, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії, пов’язані з окупацією Криму, залишаться чинними, допоки Крим не буде повернений Україні. Але про санкції, накладені через агресію Росії на Донбасі, вона не згадала.

Можемо прийняти на віру заяви Тимошенко і слова Трампа Порошенку – Гербст

На тлі цих суперечливих позицій стосовно санкцій можна припустити, що адміністрація Трампа не виробила чіткої, послідовної позиції щодо Росії й України. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

На його думку, президент США до кінця ще не сформував своєї позиції щодо України. Утім, випадкова або несподівана зустріч між Трампом і Тимошенко на Молитовному сніданку, на думку Гербста, змусила Трампа провести передчасну телефонну розмову з Порошенком. І це дало змогу почути український погляд на справи і дізнатись те, що Трампу ще не відомо чи не зрозуміло, каже він.

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«Гадаю, ми можемо прийняти на віру заяви Тимошенко, що Трамп сказав їй, що він не відвернеться від України. І Трамп сказав Порошенкові, що санкції не знімуть найближчим часом. Тобто, на мою думку, все це можемо сприймати як картину намірів президента на цьому етапі. І це, на мою думку, виглядає як крок уперед порівняно з тим, де він був тиждень чи два тижні тому», – вважає екс-посол США в Україні Джон Гербст.

На тлі українського питання Дональд Трамп коментує також питання Росії. У показаному 5 лютого інтерв’ю телеканалові Fox News інтерв’юер Білл О’Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні». «Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О’Рейлі. «Є багато вбивць. І в нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Через таку відповідь президент США опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів. Кремль заявляє, що очікує від американського телеканалу Fox News вибачень за «неприпустимі» коментарі журналіста на адресу президента Росії Володимира Путіна.