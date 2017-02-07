Білорусь потихеньку йде від Росії (огляд преси)

Газета «День» аналізує причини нещодавньої різкої критики Олександром Лукашенком Росії. Експерт видання переконує – причини більш економічні, ніж політичні. І заяви білоруського президента є точковими та емоційними, якими він прагне підвищити свій статус на міжнародній арені. «День» переконує, що Росія не має привабливої моделі майбутнього, відповідно її останні сателіти віддалються від неї. Заголовок статті – «Лукашенко зберіг країну. Чи збереже стратегію?».

Такої ж думки дотримується і експерт «Газети по-українськи». У матеріалі «Білорусь потихеньку йде від Росії» видання пише, що всі пострадянські країни починають віддалятись від Росії. Вона відлякує колишніх партнерів. Водночас Мінськ налагоджує зв’язки з Євросоюзом. Із Білорусі зняли санкції, країна зробила певні кроки до демократизації. Кремлю це не подобається. Також Лукашенко небезпідставно вважає, що Росія може задіяти сценарій Криму й Донбасу. І робить заяву на випередження, наголошує газета.

Одній із ключових інстанцій української судової реформи – Вищій раді правосуддя – днями виповнився місяць, нагадує газета «Сегодня». Однак, як зазначає видання, поки що орган, наділений грандіозними повноваженнями, не вирішив покладених на нього завдань і навіть спричинив своїми діями хвилю обурення в суспільстві. З іншого боку – місяць занадто короткий термін, щоб робити категоричні висновки. Газета з'ясувала, що Вища рада встигла зробити за цей час і як експерти оцінюють її роботу. Стаття називається – «Рада правосуддя: суперечки, відставки і 180 градусів».

Суспільство як рушійна сила Євромайдану не підготувалося до домінуючої ролі після повалення режиму Януковича, стверджують експерти газети «День». Видання продовжує досліджувати тему – чому українське суспільство не використовує протестну енергію для структурних змін у країні, як показали Революція на граніті, помаранчеві події, Євромайдан, і як це змінити. Про це «День» розповідає в статті «Чому укранські революції «ходять задом наперед»?».