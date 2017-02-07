Уряд Тимошенко також працював за відсутності коаліції – Фесенко

7 лютого відкривається нова сесія Верховної Ради. Серед ключових тем тижня голова парламенту Андрій Парубій назвав ініціативи у сфері екологічної, аграрної політики, місцевого самоврядування, захисту прав переселенців. Між тим, опозиція має намір порушити насамперед питання про відставку уряду та легітимність коаліції. Експерти вважають, що тема дочасних виборів буде основною у внутрішній політиці. Але більш реальним сценарієм вважають переформатування існуючої коаліції.

Чи є у Верховній Раді парламентська коаліція і чи достатньо в ній народних депутатів хоче з’ясувати лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. На брифінгу після погоджувальної ради парламенту вона заявила, що вимагає від голови Верховної Ради Андрія Парубія оприлюднити список депутатів, які входять до парламентської коаліції.

Українці мають право поіменно знати, хто з депутатів входить сьогодні до правлячої коаліції у Верховній Раді

«Українці мають право поіменно знати, хто з депутатів входить сьогодні до правлячої коаліції у Верховній Раді», – заявила вона і пообіцяла вже у вівторок передати спікеру офіційний запит.

Також Тимошенко має намір ініціювати постанову про звіт та висловлення недовіри і відставку уряду, заявила вона.

Якщо річний «імунітет» чинного складу Кабміну спливає у квітні, то сумніви у достатній чисельності парламентської коаліції двох фракцій – «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту», існують майже рік – з часу виходу з більшості «Батьківщини» і «Самопомочі». І поглибилися наприкінці січня, після того, як депутат Юрій Бублик повідомив про свій вихід з фракції БПП, а також про намір ще десяти депутатів вчинити так само. У тому, що ця інформація не відповідає дійсності, а коаліція міцна і дієздатна, запевняли напередодні заступник голови фракції БПП Ірина Луценко та голова ще однієї коаліційної фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

Речниця президентської фракції також закликала Радикальну партію, «Самопоміч» і «Батьківщину» вступити в єдину коаліцію для формування конституційної більшості під 300 голосів. Нині ж, за даними сайту Верховної Ради, у складі двох фракцій коаліції налічується всього 223 депутати з необхідного мінімуму у 226 голосів.

Прогнози політологів: переформатування коаліції чи дочасні вибори

Сумарна кількість депутатів «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту» ставить під сумнів існування коаліції, і вимога побачити список депутатів, які до неї входять, цілком виправдана, вважає політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

«Питання про список коаліції, на мою думку, на сьогоднішній день може стати початком парламентської кризи, яка з часом може стати і політичною та привести до дочасних виборів», – каже експерт.

Адже відсутність коаліції і неспроможність створення нової – одна із основних законних юридичних підстав для розпуску парламенту і дочасних виборів.

Про парламентську коаліцію йдеться в статті 83 Конституції України, натомість в чинній редакції закону «Про регламент Верховної Ради», який мав би уточнювати процедурні деталі її формування, функціонування та припинення діяльності, слова «коаліція» взагалі немає – відповідні статті були вилучені змінами до регламенту ще при Януковичі в 2010 році. На таку неврегульованість питання звертає увагу політолог, директор центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. За його словами, «ситуація в юридичному сенсі заплутана, в політичному сенсі суперечлива, і немає чіткого механізму встановлення, коли не існує коаліції».

Експерти сходяться у тому, що оскільки наявність коаліції прописана у Конституції, то нехтувати цим питанням не можна, навіть попри на те, що парламент залишається дієздатним та знаходить голоси для ухвалення рішень. Віталій Бала бачить вирішення проблеми у переформатуванні коаліції або дочасних виборах.

Навесні, як і минулого року, питання бути чи не бути дочасним виборам буде основним у внутрішній політиці, на жаль

«Навесні, як і минулого року, питання бути чи не бути дочасним виборам буде основним у внутрішній політиці, на жаль. І якраз список може бути одним із тих козирів, який використовують ті політичні сили, які хочуть дочасних виборів», – прогнозує Віталій Бала.

На думку ж Володимира Фесенка, у дочасних виборах зараз зацікавлені лише «Батьківщина» й «Опозиційний блок», натомість не зацікавлені БПП, «Народний фронт» і мажоритарники. Тому більш реальним він вважає сценарій збереження чи переформатування коаліції із залученням позафракційних депутатів, а також не виключає повернення до її складу фракцій Радикальної партії чи «Самопомочі», які раніше з неї вийшли.

«Самопоміч» або Радикальна партія можуть достатньо позитивно поставитись до повернення до парламентської коаліції. В усякому разі, такі переговори можуть виникнути

«Самопоміч» або Радикальна партія можуть достатньо позитивно поставитись до повернення до парламентської коаліції. В усякому разі, такі переговори можуть виникнути», – прогнозує Фесенко. І зазначає, що питання про те, чи достатньо депутатів у коаліції, постає не вперше.

«Оскільки сама Юлія Володимирівна про це каже, то хай вона згадає власну ситуацію. В 2008-2009 році її уряд працював, коли по-суті коаліції не було: вони тоді розсварилися з «Нашою Україною». З формальних причин, зокрема за рік до президентських виборів, юридично ту коаліцію не розвалювали. Але реальних 226 депутатів у коаліції тоді теж не було », – нагадав експерт.

Припинення існування коаліції, згідно з Конституцією, надає право президенту оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом 30 днів не буде створено нову коаліцію.