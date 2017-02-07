Трамп пристав на бік Росії в питанні України? (Світова преса)

В міжнародній пресі є багато публікацій про те, що адміністрація Дональда Трампа вибудовує свій підхід до конфлікту в Україні і як на це впливає прагнення нового американського лідера вибудувати кращі відносини з Росією. Також є публікації, в якій ставиться запитання: чи не трактує Кремль певну невизначеність політики Трампа щодо України як ніби мандат на те, щоб діяти як заманеться на пострадянському просторі? І поважний американський часопис каже, що в останньому спалаху насильства на Донбасі свою частку вини несе і Київ, адже українські війська, як і підтримувані Кремлем сепаратисти, інколи роблять входження в «сіру зону», яка розділяє позиції обох сторін.

Газета The New York Times пише, що, як виглядає, президент США Дональд Трамп пристав на бік Росії в своїх висловлюваннях щодо України.

Трамп, зазначає часопис, сказав, що не ображений спалахом бойових дій в Україні, який стався через день після його розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що «ми достеменно не знаємо, що то є».

В інтерв’ю телекомпанії Fox News, показаному в понеділок, Трамп сказав про сепаратистів на сході України: «Ми не знаємо, чи їх не можна контролювати? Чи вони непідконтрольні? Таке теж буває. Ми збираємось розібратися, я був би здивований, але ми побачимо».

На думку газети, висловлювання Трампа були останньою ознакою, що його прагнення до тепліших відносин з Росією, можливо, впливають на його погляд на конфлікт в Україні, де Збройні сили, вишколені та оснащені частково і армією США, протистоять підтримуваним Росією сепаратистам.

Часопис каже, що Москва заперечує участь у трирічному конфлікті, незважаючи на свідчення, що вона надала озброєння та живу силу для підтримки сил сепаратистів у східній Україні.

The New York Times зазначає, що прагнення президента Трампа до приязніших відносин з президентом Путіним стурбувала українських посадовців, які побоюються, що тиск, який чинив колишній президент США Барак Обама на Росію щоб вона вивела свої приховані військові сили з України, може випаруватися.

«Українська дилема Трампа» – це заголовок в американському часописі US News & World Report, а підзаголовок говорить, що російський президент Володимир Путін, як виглядає, вважає, що Дональд Трамп дає йому поле для маневру в Україні.

Видання пише про загострення минулого тижня в Авдіївці та обмін звинуваченнями між Києвом та Москвою на адресу одне одного.

«Є цілком достатня причина пристати на версію подій Києва, беручи до уваги значні та переконливі свідчення втручання Росії в східній Україні. Але, вірогідно, найбільш переконливим доказом тверджень, що Росія розкручує нинішню пружину насильства, є простий аргумент: це тісно збігається з наростаючою відлигою у відносинах Вашингтона та Москви», – йдеться в статті.

Видання зауважує, що останній виток насильства на Донбасі розпочався лише через години після довгоочікуваної телефонної розмови між президентами Путіним та Трампом, під час якої, як стверджує часопис, новий американський президент дав зрозуміти, що готовий дати російському лідеру широке поле у «близькому зарубіжжі» Росії.

Це ставить Білий дім на розвилку перед серйозною дилемою, зазначає газета, додаючи, що вже існують підозри, що Трамп планує вибудувати більш примирливі відносини з Росією. «Як показують недавні події на Донбасі, Путін та його уряд чітко тлумачать це прагнення як мандат до більшої свободи дій проти України – і потенційно щодо інших колишніх радянських республік також», – читаємо в статті.

«Наразі неясно, чи Росія правильно прочитує зовнішню політику США. Але триваюча мовчанка адміністрації Трампа може дати Путіну, як й всім іншим, враження, що саме так і є», – пише US News & World Report.

Американське аналітичне видання Foreign Policy вмістило статтю, в якій стверджується, що вина за спалах насильства на сході України також лежить і на Києві.

В статті звертається увага, що не минуло й двох тижнів від часу інавгурації президента Дональда Трампа, як повномасштабні бойові дії знову відновились на сході України.

«Але вплив обрання Трампа на справу війни та миру на Донбасі є двоякою. Йдеться не лише про російську агресію, яку підсилило президенство Трампа, кажуть аналітики. Київ також став менш схильним до компромісів на тлі того, як у нього посилилась невизначеність щодо політики Вашингтону стосовно конфлікту», – читаємо в статті.

Видання зазначає, що Київ поклав вину за останній спалах бойових дій на Росію і що цьому є докази – зокрема нарощення військової присутності в Ростовській області Росії уздовж кордону з Україною. Однак, як зазначає часопис, на відміну від попередніх повномасштабних конфронтацій, нині немає ознак того, що регулярні російські війська брали участь в бойових діях.

Foreign Policy каже, що просування вперед українських сил також сприяло останньому спалаху війни.

За даними видання, від минулої осені українські війська здійснювали постійні входження до «сірої зони» – ніким неконтрольована територія уздовж лінії фронту. А сепаратисти зі свого боку останнім часом також почали власні вторгнення до «сірої зони».

«Наслідком цього є те, що «сіра зона» у східній Україні стала легкою до загорання: в багатьох місцях лише кількасот метрів розділяють урядові війська від підтримуваних Росією сепаратистів», – читаємо в Foreign Policy.

Видання також зазначає, що ОБСЄ та інші організації піддали критиці обидві сторони, побоюючись, що територія між бойовим позиціями сторін, яка все зменшується, може призвести до поновлення насильства.