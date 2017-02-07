Сьогодні йде 11 день блокади залізничних колій, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. Залізниця, що з'єднує Україну із територіями, контрольованимибойовиками- перекрита у двох місцях. Незважаючи на вчорашні сутички з поліцією, блокада не припинилась, а суперечки перейшли до стін Верховної Ради.За фактом блокування залізниці прокуратура відкрила кримінальне провадження. А міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на сьогоднішній прес-конференції заявив, що невиключає віялових відключень електроенергії з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.

Про блокаду та її наслідки у програмі «Ваша Свобода» -народні депутати Лев Підлісецький («Самопоміч») та Андрій Антонищак (БПП)

Ведуча: Інна Кузнецова