Нова сесія парламенту: немає депутатів – немає роботи

Шоста сесія Верховної Ради розпочалась із провалених законопроектів, непроголосованого порядку денного і чергових заяв спікера Андрія Парубія про погану дисципліну в парламенті. Вже у кулуарах депутати знайшли винних: мовляв, усе через політичних опонентів, корупцію і тих, хто прийшов у Верховну Раду задля власних інтересів. Та на словах кожен запевняв, що готовий ефективно працювати, адже на Донбасі загострення, і Україні потрібне ефективне керівництво.

«Маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним, і це насправді є великою проблемою, яку ми маємо переосмислити», – заявив Андрій Парубій під час офіційного відкриття шостої сесії парламенту восьмого скликання.

Причин цьому дві, вважає Парубій: погане відвідування і безвідповідальність депутатів. Це давня проблема Верховної Ради, і аби побороти її, спікер навесні минулого року запровадив штрафи за прогули.

І хоч у вівторок вранці у сесійній залі були 365 депутатів, це порівняно багато як для середньостатистичного дня Верховної Ради, проте замало для ефективної роботи.

Спершу Верховна Рада провалила голосування за порядок денний сесії – сім комітетів не подали своїх зауважень. Не змогли ухвалити з третьої спроби і план, принаймні на поточний тиждень. А без цього парламент може розглядати лише законопроекти другого читання.

Лозовий: коли треба закон для генпрокурора без юридичної освіти – люди збігаються

На закони про захист флори і фауни та природньо-заповідний фонд хоч і не зразу, та голоси знайшлись. А от на законопроект про видобування і реалізацію бурштину – ні. Він передбачав, розповідають автори, що незаконний зараз видобуток легалізували б та регулювали на рівні держави. Утім, голосів не вистачило навіть на те, щоб відправити текст на доопрацювання.

Коли треба закон, щоб генпрокурора без юридичної освіти – люди збігаються, коли треба міняти Конституцію – люди збігаються, а коли треба зробити корисну справу для країни – людей у залі нема

До законопроекту дійсно були зауваження, визнає один із його ініціаторів, депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Утім, голосуванням парламентарі показали, що взагалі не налаштовані міняти ситуацію у «ласій» галузі бурштину, вважає він.

«Ми сьогодні, якби це була нормальна Верховна Рада, ухвалили б цей закон і доопрацьовували б. Але що ми бачимо: коли треба закон, щоб генпрокурора без юридичної освіти – люди збігаються, коли треба міняти Конституцію – люди збігаються, а коли треба зробити корисну справу для країни – людей у залі нема», – говорить Лозовий у кулуарах.

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Водночас багато депутатів виступили з критикою цього законопроекту.

У своїх виступах перед телекамерами та на сторінках Фейсбуку парламентарі наголошують, що дуже переймаються загостренням на Донбасі. Проте Верховна Рада не змогла включити до порядку денного постанову-звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України. Спочатку за це проголосувало 203 депутати, згодом – 209. А це дві третини з тих, хто ще зранку був у сесійній залі.

«Де ділися люди, поясніть мені? Де вони можуть бути в робочий час? Це питання до всіх депутатів», – обурювався спікер Парубій.

Після цього голова Верховної Ради закрив ранкове засідання.

Треба новий закон про вибори – Лещенко

Проблема в тому, що немає коаліції. Вона існує на папері, але в реальності її не існує

«Проблема в тому, що немає коаліції. Вона існує на папері, але в реальності її не існує. Оскільки голосів двох фракцій не вистачає, вони залучають голоси двох-трьох олігархічних фракцій в обмін на конкретні преференції, олігархічні схеми», – сказав депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко в коментарі Радіо Свобода.

Виходом міг би бути давно обіцяний закон про вибори на основі відкритих списків – це б зменшило кількість депутатів, які приходять у Верховну Раду красти бюджетні гроші, вважає він. Реформа виборчої системи була основою багатьох передвиборчих програм партій, утім, до голосування справа ще не дійшла.

Парламент восьмого скликання уже неспроможний ефективно працювати, але і альтернативи йому немає, сказав Радіо Свобода позафракційний депутат Віктор Чумак.

Ми зараз розпустимо цей парламент – і туди прийдуть або олігархи-реваншисти у вигляді «Опоблоку» і таких інших, або радикальні популісти

«Ми зараз розпустимо цей парламент – і туди прийдуть або олігархи-реваншисти у вигляді «Опоблоку» і таких інших, або радикальні популісти. І радикальний популізм усіх кольорів веселки буде нашим надбанням», – говорить Чумак.

Неспроможність Верховної Ради ухвалювати рішення – це не нова проблема українського парламентаризму, і дієвих інструментів впливу ні за це скликання, ні раніше не знайшли. Про це говорить у коментарі Радіо Свобода аналітик Громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

Фінансові санкції, які запровадив торік Парубій, не діють, адже самі депутати не сприймають зарплату як основне джерело прибутку, говорить експерт.

Єдине, що суспільний тиск і несприйняття того, що парламент бездіє у достатньо кризових умовах, які є в Україні, може вплинути на ситуацію в депутатському корпусі

Як наслідок, є ситуація, коли на заяву посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля депутати оперативно реагують заявою з трибуни, а на вже на звернення щодо Авдіївки голосів немає, каже він.

«Єдине, що суспільний тиск і несприйняття того, що парламент бездіє у достатньо кризових умовах, які є в Україні, може вплинути на ситуацію в депутатському корпусі», – говорить Клюжев.

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Тим часом Андрій Парубій заявив, що «відсутність депутата на робочому місці під час війни – неприпустима», і пообіцяв вживати всіх заходів для підвищення трудової дисципліни в парламенті.