Вирішити конфлікт на Донбасі, не зрозумівши його природи, не вдасться – Самусь

Зусилля міжнародних миротворців, спрямовані на вирішення конфлікту в Україні, будуть марними, якщо вони не зможуть зрозуміти природи цього конфлікту. Так прокоментував нещодавній звіт організації «Міжнародна кризова група» український військовий експерт Михайло Самусь. На його думку, експерти цієї організації та багатьох інших, які намагаються допомогти у встановленні миру на Донбасі, продовжують сприймати його як «внутрішній», а тому покладають рівну відповідальність за його продовження на українську владу і підтримуваних Москвою сепаратистів. З іншого боку, частину вини за цю ситуацію він покладає і на сам Київ, який досі не назвав війну війною.

«Політики зводять рахунки ціною смерті цивільних та подальшої руйнації життєво важливої інфраструктури у зоні війни», – так пояснює останній звіт організації «Міжнародна кризова група» нещодавнє загострення конфлікту на сході України. На думку авторки звіту, Маґдалени Ґроно, відповідальність лежить на обох сторонах.

«Київ, імовірно, сподівається, що поновлення військових дій переконає його американських та європейських партнерів, що втрата підтримки з їхнього боку матиме жахливі наслідки. А Москва, мабуть, намагається нагадати Києву, що вона не збирається покидати сепаратистські утворення», – мовиться у звіті.

На думку українського військового експерта Михайла Самуся з Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, західні дослідники роблять логічну помилку, намагаючись шукати мотивацію Києва у обстрілі власних територій.

«Всі ці бойові дії проводилися на території, які за Мінськими домовленостями, я вже навіть не кажу про Конституцію України, повинні бути під контролем Збройних сил України, і Ясинуватська розв’язка, і Дебальцево, і інші. І коли українські Збройні сили встановлювали контроль над цією зоною, то російській стороні це не сподобалося і вона почала відповідати усіма видами артилерії. Тому з українського боку жодних порушень не було», – наполягає український військовий експерт.

Чому ж тоді міжнародні експерти пишуть про те, що Київ може бути зацікавлений в ескалації конфлікту? На думку Михайла Самуся, проблема у тому, що Київ не визнав на міжнародно-правовому рівні, що він має війну з Росією, а це ускладнює розуміння проблеми міжнародними спостерігачами.

В цьому є вина і української сторони, оскільки немає чітко визначеного статусу, що це є збройний конфлікт або війна з Російською Федерацією. А ситуація є такою, що є дві сторони конфлікту – це Україна і Російська Федерація

«Я думаю, що в цьому є вина і української сторони, оскільки до цього часу не визначено, що ці території є окупованими, і немає чітко визначеного статусу, що це є збройний конфлікт або війна з Російською Федерацією. У цих умовах міжнародним спостерігачам дуже важко розібратися, де є українська територія, де є антитерористична операція, хто є стороною конфлікту. Бо всі ці міжнародні організації пишуть про якихось сепаратистів або організації, яких підтримує Російська Федерація, а ситуація є такою, що є дві сторони конфлікту – це Україна і Російська Федерація, а все інше – це декорації, а в цих декораціях міжнародні організації часто заплутуються», – вважає український експерт з військових питань Михайло Самусь з Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.