ООН: останні події на сході України призвели до нового погіршення гуманітарної ситуації

Управління координації гуманітарних справ ООН заявило про чергове погіршення гуманітарної ситуації на сході України після нового спалаху бойових дій у регіоні.

Швидке загострення бойових дій призвело до виникнення нових термінових гуманітарних потреб уздовж «лінії розмежування» як на підконтрольних, так і на не підконтрольних урядові України територіях Донецької і Луганської областей, мовиться у звіті УКГС, що охоплює період із 29 січня по 6 лютого.

Хоча кількість інцидентів у сфері безпеки дещо знизилася 4 лютого, загальний заклик до повного режиму припинення вогню всіма сторонами конфлікту залишається непочутим, наголосили в ООН. Дедалі більша кількість загиблих, проблеми з захистом цивільних осіб і водночас постійні пошкодження критично важливої цивільної інфраструктури є основним приводом для занепокоєння гуманітарної спільноти, мовиться у звіті.

Зокрема, доступ до води та опалення для близько 1,1 мільйона людей у Донецькій області перебуває під загрозою, тому що взаємозалежні інфраструктури – електропостачання та водозабезпечення і, як наслідок, система опалення – не були повністю відновлені, мовиться у звіті, оприлюдненому в понеділок.

Через це потерпають люди в Авдіївці, Маріуполі, а також на окупованих територіях у кількох районах Донецька, в Горлівці і ще кількох прилеглих містах.

В ООН також звернули увагу, що обстріли становлять серйозну небезпеку і через близькість промислових підприємств та водопровідних станцій зі складами, де зберігається хлоргаз, і в разі пошкодження наслідки можуть призвести до екологічної катастрофи.

Крім того, в ООН звернули увагу на те, що на вільній частині Луганської області теплопостачання опинилося під загрозою після того, як група ветеранів добровольчих батальйонів перекрила рух вантажних поїздів на залізничній ділянці Луганськ – Лисичанськ – Попасна. Посилаючись на дані Міністерства України з питань тимчасового окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, автори звіту зазначили, що блокада негативно вплинула на поставку вугілля з окупованих територій до теплоцентралі в місті Щастя (Новоайдарський район) і спричинила фінансові збитки в розмірі близько 37 мільйонів гривень (1 320 000 доларів США).

У звіті детально перелічено людські жертви серед мирного населення, пошкодження і труднощі, що їх спричинив спалах бойових дій і на вільних, і на окупованих частинах Донбасу.

Важливі гуманітарні потреби

Основною потребою наразі є електрогенератори для потерпілих громад, щоб забезпечити безперервну роботу критично важливих об’єктів інфраструктури, таких, як станції електро- та водопостачання, лікарні, навчальні заклади тощо. Зважаючи на те, що кількість потерпілих людей продовжує зростати, вкрай необхідні гуманітарні потреби охоплюють продукти харчування, воду, обігрівачі, теплий одяг, постільну білизну, ковдри, предмети гігієни, а також будівельні матеріали для термінового ремонту житла, заявляють в ООН.

У звіті згадано і про численні заходи, яких вжили ООН і її організації та влада України для того, щоб забезпечити потерпіле населення життєво необхідною допомогою.

«Партнери ООН та уряд співпрацюють над оновленням планів евакуації та плану дій у надзвичайній ситуації, якщо ситуація надалі погіршуватиметься», – мовиться в документі.

Інтенсивні бойові дії на сході України, перш за все під Авдіївкою, але також і в інших місцях лінії контакту, значно посилилися з 29 січня і протривали кілька днів, перш ніж їхня інтенсивність останніми днями дещо знизилася. Неодноразово повідомлялося про застосування важкої артилерії, в тому числі ракетних пускових установок (РСЗВ «Град»). Обстрілів зазнали й житлові райони Авдіївки та інших міст і сіл Донеччини й Луганщини.

Сторони конфлікту звинувачують одна одну у провокуванні цього спалаху боїв і заперечують свою вину. На Заході більшою довірою користується позиція Києва, який заявляє, що обстріли почали спільні російсько-сепаратистські сили й тим змусили українські війська до відповіді. Західні керівники в розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним закликають його вплинути на ці сили, щоб змусити їх повернутися до режиму припинення вогню. У Кремлі у відповідь заявляють, що вимагають від Заходу тиску на Київ, щоб українські війська припинили бойові дії.