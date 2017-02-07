«За це потрібно руки ламати!» – депутат про бійку між учасниками АТО і поліцейськими

Український уряд не може війною прикривати відсутність реформ в енергетичному секторі. Про це в ефірі програми «Ваша Свобода» заявив народний депутат від «Самопомочі» Лев Підлісецький. За його словами, парламент зобов’язаний ухвалити закон «Про тимчасово окуповану територію України», аби допомогти Міністерству енергетики та вугільної промисловості вирішити питання з дефіцитом вугілля антрацитової групи – зокрема, не купувати у сепаратистів. Підтримати відповідний документ у сесійній залі «обома руками» погодилися у пропрезидентському блоці, щоправда, не всі. «Ми повинні у Верховній Раді визначитися, чи торгуємо з окупованими територіями, чи ні. Треба заблокувати торгівлю і закрити повністю КПВВ», – наголосив водночас народний депутат від БПП Андрій Антонищак.

Іде одинадцятий день блокади залізничних колій, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. Залізниця, що з’єднує Україну з територіями, контрольованими бойовиками, перекрита у двох місцях. Незважаючи на вчорашні сутички біля міста Часів Яр, що на Донеччині, з поліцією, блокада не припинилася. А суперечки перейшли до Верховної Ради.

На тих запасах, які в нас є, ми можемо протриматися десь до кінця березня

За фактом блокування ГПУ відкрила кримінальне провадження, а міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що можливі віялові відключення електроенергії у разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля з зони АТО.

«Певний період у нас буде адаптація, і ми перейдемо до віялових відключень і до обмежень в генерації. У нас розроблений графік. На тих запасах, які в нас є, ми можемо протриматися десь до кінця березня», – наголосив міністр.

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Загроза для української енергетики таки існує, визнали у фракції об’єднання «Самопоміч». Проблему дефіциту антрацитової групи вугілля могли вирішити ще минулого року – у стінах Верховної Ради лежить проект закону «Про тимчасово окуповану територію України», який так і не винесли на голосування, каже Лев Підлісецький. Проте, як запевняє народний депутат, «вугілля і енергетика – тільки прикриття всього, що відбувається».

«Війна не закінчиться, доки не закінчиться торгівля з окупованою територією» – Підлісецький

Вугіллям прикриваються значно більші справи. У нас війна не закінчиться, доки не закінчиться торгівля з окупованою територією

«Вугіллям прикриваються значно більші справи. До тисячі вагонів щоденно ввозиться. І ліс-кругляк ввозиться, і золото звідти сюди, і наркотики. Там є встановлені вагони навіть з подвійним дном. У нас війна не закінчиться, доки не закінчиться торгівля з окупованою територією. І ця контрабанда, і ця необлікована торгівля, відсутність будь-якого оподаткування – це є офшор в межах держави», – наголошує парламентар.

У фракції «Блок Петра Порошенка» думки щодо блокади непідконтрольних Києвом територій розділилися. Народний депутат Олексій Гончаренко називає блокування ОРДЛО непатріотичним кроком.

Вугілля йшло на українські теплоелектростанції, для того, щоб подати тепло в українські будинки

«Блокується українське вугілля, яке видобуте в українських шахтах, українськими громадянами, які сплачують податки в український бюджет. Вугілля йшло на українські теплоелектростанції, для того, щоб подати тепло в українські будинки», – заявив з трибуни Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Натомість народний депутат від БПП Андрій Антонищак виступає за повну блокаду сепаратистів із подальшим закриттям КПВВ.

Вугілля – це одна сота з того всього, чим володіє Ахметов на окупованій території

«Вугілля – це одна сота з того всього, чим володіє Ахметов (Рінат Ахметов, власник, зокрема, низки металургійних, енергетичних і пов’язаних із ними підприємств – ред.) на окупованій території… Єнакіївський металургійний завод, Макіївський металургійний завод… От де потрібно копати», – каже Андрій Антонищак.

Він також засудив конфлікт, що стався між поліцією і ветеранами АТО через блокування дороги поблизу міста Часів Яр. Антонищак розкритикував роботу правоохоронців, зокрема начальника головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна.

Не можна піднімати руки на правоохоронців. Із іншого боку, якщо там є ветерани АТО і хтось піднімає руку на ветеранів – за це потрібно руки ламати! З однієї сторони з кийками стоять, а з другої сторони – люди голіруч! От цього робити не можна

«Не можна піднімати руки на правоохоронців. Із іншого боку, якщо там є ветерани АТО і хтось піднімає руку на ветеранів – за це потрібно руки ламати! З однієї сторони з кийками стоять, а з другої сторони – люди голіруч! От цього робити не можна. Це вже сором і це вже ганьба, і в першу чергу для Аброськіна!» – вважає Антонищак.

Попереднього дня, 6 лютого, В’ячеслав Аброськін написав у Facebook, що біля міста Часів Яр на Донеччині для розблокування дороги були залучені сили поліції.

«Поліцейські діяли у межах компетенції, незважаючи на образи та погрози, що вигукували блокувальники. Дорога була розблокована», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

​(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)