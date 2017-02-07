Нічний обстріл Курдюмівки забрав життя 15-річного юнака та зруйнував багато будинків

15-річний хлопчик загинув унаслідок мінометного обстрілу селища Курдюмівка, що поблизу Майорська Донецької області. Будинки мирних мешканців потрапили під обстріл минулої ночі. Масштаби руйнувань зараз уточнюють поліцейські. Там досі немає світла, а заняття у місцевій школі скасували.

Курдюмівку минулої ночі обстріляли з мінометів. Тут зруйновані та пошкоджені декілька будинків, перебиті електромережі. Місцеві жителі кажуть, що поблизу немає позицій військових і не розуміють, навіщо було бомбити селище.

«Годин, мабуть, в дев’ять почалося. Люди добрі! До тих пір били сучі сини, до тих пір били, що не доведи Господи! А при чому люди тут?», – жаліються місцеві.

​«Діду, все!»

Жителі селища підраховують воронки, а поліцейські встановлюють кількість пошкоджень. Але найбільшою трагедією для жителів Курдюмівки стала загибель місцевого підлітка Олександра. Уламок міни влучив хлопцеві прямо в серце, розповідають сусіди: «Снаряд ось розірвався, ворота винесло, двері винесло, всі вікна повилітали, там ще двоє дверей пробило і дитині прямо в серце!».

«Дід його на руки взяв, він ще навіть не впав. Дід коло нього був. Ось він зліва біг, а дід біля нього прямо. Сашко, ще не впав, а дід його на руки, а той – діда, все. І затих. Встиг сказати тільки: «Діду, все!», – розповідає сусідка.

В поліції кажуть, що виїхали в Курдюмівку негайно разом із військовими лікарями, але врятувати хлопця було неможливо. Він помер до приїзду допомоги. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею «терористичний акт».

Виїхали одразу, однак по дорозі було повідомлено, що хлопчик помер

«Хлопчика одразу кинулися рятувати, як тільки нам надійшло повідомлення. Виїхали одразу, однак по дорозі було повідомлено, що хлопчик помер. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першою статті 258 Кримінального кодексу України, тобто терористичний акт», – розповідає старший інспектор Бахмутського відділення поліції Катерина Савранська.

В нас аж вікна трусились. Ми відразу всі в підвал спустилися

​Знову в підвали

Минулу ніч жителі Курдюмівки провели в підвалах. Десятирічний Денис Вороничев каже, що немає нічого страшнішого за нічний обстріл.

«В нас аж вікна трусились. Ми відразу всі в підвал спустилися. Всі перелякались. Дуже страшно», – згадує хлопчик.

Коли вийшов вранці з підвалу, побачив біля хати три гігантські воронки в половину людського зросту, розповідає пенсіонер Юрій Янковський.

Я Бога молив, щоб в мою хоту не попали

«Це не передбачити. Я в підвалі весь трусився. Он сусіду хоту розбило. Ох, я Бога молив, щоб в мою хоту не попали», – ділиться житель Курдюмівки.

Його сусіди забивають плівкою вибиті вікна.

Таких сильних обстрілів тут не було понад року, але залишати свої домівки люди не збираються, каже місцева жителька Олена Савражна.

«Звичайно, страшно, але нікуди не поїдемо. Дай Боже, щоб більше такого не було. Нехай вже затихає все», – каже жінка.

Звичайний сценарій

На горлівському напрямку нічні мінометні обстріли – звичайний сценарій, Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На горлівському периметрі ситуація аналогічна до попередніх днів. Засвітла бойовики провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь. А вже з настанням темряви застосовують важке озброєння – зокрема, вчора там використовувались ворожі міномети», – сказав Мотузяник.

7 лютого в Курдюмівці було відносно тихо. Залпи гармат та мінометів було чутно рідко та далеко. Але, почувши їх, люди йшли з вулиць у будинки. В Курдюмівці працюють декілька аварійних бригад, вони відновлюють лінії електромереж. Школу тимчасово закрили.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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