Чим загрожує блокада окупованої частини Донбасу? (Огляд преси)

На сході України вже дванадцятий день триває блокада кількох залізничних сполучень із неконтрольованими територіями Донбасу. На думку експертів газети «Сегодня», наслідки від таких дій можуть бути катастрофічними. У статті «Чим загрожує Україні блокада Донбасу» видання переконує, що можуть постраждати насамперед пересічні українці. А урядовці попереджають – ймовірні віялові відключення світла.

В цьому ж числі газета «Сегодня» нагадує, що в Україні почали виплачувати нові мінімальні зарплати за січень. Влада рапортує про позитивний вплив нової мінімалки на економіку і про зниження безробіття. Але, як переконує видання, ситуація не така вже й оптимістична, бо одні працівники змушені тепер працювати більше, а інших, навпаки, перевели на неповний робочий день, декого ж скоротили, щоб підняти зарплату тим, хто залишився. Докладніше йдеться в статті «Мінімалка по-новому».

Газета «День» стверджує, що криза ідеології, недовіра до влади, відсутність чіткого курсу і програми – все це дезорганізує українське суспільство та створює відповідні умови для реваншу тих сил, які демонстрували організованість і системність. Так звані регіонали, які після Майдану на певний час стали наче ізгоями, досить швидко почали ставати на ноги, змінивши вивіску своєї структури на назву «Опозиційний блок». Про те, що є ідеологічною базою для колишніх, аналізує газета «День».

Газета «Голос України» констатує, що анексований Крим вже третій рік живе за московським часом: ціни зросли втричі, 46 відсотків місцевих підприємств збиткові, шестимільйонний потік туристів спостерігається лише у звітах чиновників. На півострові діють російські закони і звички. Найбільшою проблемою залишається дотримання прав людини. Про те, якими міфами годують мешканців півострова російські пропагандисти, розповідає парламентська газета.