«Нелегали» захоплюють ринок пасажирських перевезень на Чернігівщині

Пасажирські перевезення на Чернігівщині – під загрозою зникнення. Нелегальні перевізники окупували майже половину маршрутів, кажуть легальні перевізники – учасники ринку автоперевезень. Підприємці, які працюють в правовому полі, втрачають гроші та погрожують припинити роботу.

Василь Курганський займається пасажирськими перевезеннями понад двадцять років. У підприємця – чотирнадцять автобусів та більш ніж двадцять найманих працівників. Але останнім часом чоловік ледь тримає на плаву свій бізнес.

«В перевезеннях у нас беззаконня, – каже Василь Курганський. – Заробити не можна. Тому що нелегали возять пасажирів, а нам лишаються бабусі із клунками, учасники АТО та інші пільговики. Не працюємо, а виживаємо».

Підприємці скаржаться: нелегали зайняли майже всі прибуткові маршрути. Діють зухвало, на закон не зважають, податків не платять.

«Якщо відкинути затратну частину, то виходить, що він отримує на 30 або 40 відсотків більше, – розповідає легальний перевізник Борис Кривицький. – Рентабельність його перевезень виходить більше, і він має більше можливостей».

Пасажирам, за яких ведуть жорстку боротьбу перевізники, здебільшого байдуже, на якому транспорті їхати. Люди не з’ясовують – чи легально працює той чи інший підприємець.

«Ми не в курсі. Нам, аби сюди доїхати і звідси вибратись», – каже житель міста Мена Володимир, який збирається скористатись послугами перевізника, що працює нелегально.

Пасажирів нелегальні перевізники «збирають» прямо під автостанцією. Своїх легальних конкурентів не бояться. А от спілкуватись із журналістами чомусь не хочуть.

Пасажирів «нелегали» не страхують. Максимум – свій автобус.

Громадяни, коли сідають до такого «нелегала», вони повинні думати про те, що наражають себе на небезпеку. Не дай Боже, якоїсь транспортної пригоди

«Громадяни, коли сідають до такого «нелегала», вони повинні думати про те, що наражають себе на небезпеку. Не дай Боже, якоїсь транспортної пригоди – в них немає квитка, вони не застраховані, і ніякі збитки їм відшкодовуватись не будуть», – пояснює старший інспектор відділу гарантування безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності Нацполіції в Чернігівській області Андрій Коваль.

Нелегали користуються лазівкою в законодавстві – представник Нацполіції

Як вплинути на нелегальних конкурентів, підприємці не знають. Кажуть: звертались вже у всі можливі інстанції.

«Пишемо листи. Закликаємо державу, правоохоронні органи зайнятись цим питанням, – говорить генеральный директор ПАТ«Чернігівавтосервіс» Володимир Козир. – І, по-перше, в державу принести якісь кошти у вигляді податків, зборів і всього іншого. І створити нормальні конкурентні умови на ринку перевезень».

В облдержадміністрації та поліції пояснюють – для більш жорсткого контролю їм не вистачає нормативно-правової бази.

«Є таке розуміння у нас в законодавстві як використання на власні потреби та нерегулярні пасажирські перевезення. І всі нелегали користуються цією лазівкою в законодавстві. Оформлюють документи, що вони на власні потреби використовують (транспорт – ред.) і нібито не беруть грошей з пасажирів, яких перевозять», – пояснює Андрій Коваль.

При Чернігівській ОДА створили навіть спеціальну групу для перевірок перевізників, але далі складання протоколів справа поки не йде.

Це незаконна підприємницька діяльність. Складаємо протоколи на водіїв цих транспортних засобів

«Ми вже змогли організувати роботу цієї групи таким чином, що складаються адміністративні протоколи за статтею 164. Це незаконна підприємницька діяльність. Складаємо протоколи на водіїв цих транспортних засобів», – говорить заступник директора департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА Сергій Меженний.

Поки чиновники шукають законне вирішення проблеми, легальні перевізники поступово стають банкрутами та обіцяють закрити бізнес.

«Ми просто можемо закритись – я навіть не боюсь про це говорити. Чесно кажучи, немає і бажання так працювати. І говорити теж. Вже ж говоримо-говоримо, а толку ніякого», – із сумом розповідає перевізник Василь Курганський.

За словами легальних перевізників, їхні нелегальні конкуренти захопили майже половину ринку перевезень і застерігають, що держава ризикує втратити будь-який контроль над цієї сферою.