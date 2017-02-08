Суд у Кірові має оголосити вирок російському опозиціонеру Навальному

Суд у російському Кірові має оголосити 8 лютого вирок у справі проти опозиціонера Олексія Навального та підприємця Петра Офіцерова. В разі, якщо суд погодиться з обвинуваченням і винесе п’ятирічний термін позбавлення волі умовно, це може завадити Навальному взяти участь в президентських виборах у Росії 2018 року. Навальний заперечує провину і називає судове переслідування політично вмотивованим через його кампанію викриття корупції серед російських високопосадовців.

Про те, що 8 лютого суд в Кірові, що за 800 кілометрів на північний схід від Москви, може оголосити вирок Олексію Навальному заявив суддя під час попереднього засідання наприкінці минулого тижня.

Обвинувачення просить у суду п’ять років позбавлення волі умовно і півмільйона російських рублів штрафу (8,350 доларів) для Навального у справі «Кіровлісу».

Для бізнесмена Петра Офіцерова, який теж проходить за обвинуваченням, прокуратура вимагає чотири роки умовно і такий самий штраф в 500 тисяч рублів. Навальний називає Офіцерова «абсолютно невинною людиною».

Навальний заперечує провину і в останньому слові на засіданні суду опозиціонер заявив, що пов’язує своє судове переслідування з антикорупційною діяльністю очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією, і наміром взяти участь у наступних президентських виборах в Росії 2018 року.

«За ці чотири роки я просидів рік під домашнім арештом. У мене було декілька подібних судів. Мого брата посадили в тюрму. Я переважно сидів під підпискою про невиїзд. Але тим не менше, ми оприлюднили багато розслідувань. Ми викривали, як могли – могли б ще краще, але як могли – всіх тих крадіїв і всю ту організовану злочинну групу, яка захопила зараз владу в Росії, якій ви, на жаль, підпорядковуєтесь», – сказав Навальний в останньому слові на суді.

«На жаль, в сучасній Росії судова зала є єдиною платформою, де чесні люди, включно зі мною, мають змогу відкрито і вільно висловити свої політичні погляди», – додав російський опозиціонер.

Навальний також сказав, що його виборча кампанія не припиниться, навіть у разі винесення йому вироку, якого вимагає прокуратура.

«Моя президентська кампанія продовжуватиметься. Я вважаю, що в мене є і моральне, і юридичне право брати участь в цих виборах. Я не визнаю цей вирок. Я невинен. І цей вирок не зупинить мою виборчу кампанію», – сказав Навальний.

Останніх вихідних, – а суд дозволив 3 лютого Навальному залишити Кіров – опозиціонер відкрив у Петербурзі свій перший регіональний передвиборчий штаб, який очолила Поліна Костильова, голова місцевого відділення незареєстрованої Партії прогресу, створеної Навальним.

А у переддень оголошення вироку в суді, російський сервіс «Яндекс.Гроші» відімкнув рахунок, який був відкритий для збору коштів на виборчу кампанію Навального. Як повідомив соратник Навального Леонід Волков, рахунок став недоступний 6 лютого.

Таким чином, кампанія Навального позбулася каналу, через який надходила майже половина всіх фінансових пожертвувань. Через це штаб Навального відкрив можливість надсилання коштів напряму на банківський рахунок або з карти на карту.

Історія судової справи

Навальний був ключовою фігурою під час антиурядових протестів 2011-2012 років і очолює Фонд боротьби з корупцією, який оприлюднив матеріали, в яких стверджувалось про корумпованість найближчого оточення президента Володимира Путіна.

У 2013 році Навальний та Офіцеров були засуджені до умовних термінів за звинуваченнями в організації розкрадання 10 тисяч кубометрів лісу, що, за даними слідства, завдало збитків бюджету Кіровської області Росії в розмірі 16 мільйонів рублів.

Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.

Навальний оголосив у грудні минулого року про план взяти участь в президентських виборах у березні 2018 року на тлі того, як Путін, який чи то в якості президента чи прем’єр-міністра перебуває при владі з 1999 року, як очікується, може висунутись на новий шестирічний термін.

П’ятирічний умовний термін – такий самий, що був оголошений під час попереднього суду – може поновити заборону на посідання президентської посади, але триматиме Навального поза в’язницею. Такий варіант, кажуть опозиційні активісти, вигідний Кремлю, бо інакше Навальний міг би стати політичним мучеником, перебуваючи за ґратами.

Навальний, запевняючи в своїй невинуватості, пообіцяв судді, секретареві суду та судовому приставу що «покращить рівень їхнього життя» в разі обрання президентом.