«В тилу ДНР». 70 кілометрів від Авдіївки

Знову на окупованих територіях та лінії зіткнення загострилась ситуація – гинуть люди, палають оселі, лунає канонада від розривів снарядів та залпів ракетних установок «Град».

Вночі у Чистякові (колишньому Торезі) за сімдесят кілометрів від фронту неоголошеної війни чутно, як далеко за окупованим Росією Донецьком під багатостраждальною Авдіївкою йдуть бої. Те, що чергове загострення – неминуче, було зрозуміло з того, що через місто зі сходу шли численні конвої з фур із написами «Новоросія» замість номерів.

​

Траплялись у конвоях і фури з військовими номерами.

​

Третій рік людей на окупованих територіях годують спробами окупантів видати бажане процвітання ніким не визнаних «народних республік», як називають себе угруповання «ДНР» і «ЛНР», за дійсність. Проте людей гарними картинками з екранів «націоналізованого» окупаційною владою телебачення не обдуриш. Скільки не дивись на екрані на танці та співи на сцені Донецької опери, як не слухай бравурні речі «голови ДНР» Захарченка про захоплення Києва та Лондона, в холодильниках не з’явиться їжа, а в кишенях – зайві рублі.

Реальність виживання на окупованих територіях нагадує про себе щодня. Низька напруга та стрибки частоти струму призводять до того, що виходить із ладу побутова техніка. В мешканців міста горять телевізори, холодильники, індукційні плити, комп’ютери, ноутбуки.

​

На рекламному щиті у центрі міста «Республіканська енергетична компанія» закликає населення своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію, гарантуючи надійну роботу енергосистеми «республіки». Гарна рекламна картинка розбивається об дійсність. Поряд з плакатом стоїть під кутом пошарпаний дерев’яний стовп, символізуючи тим самим надійність та гарантії енергосистеми «республіки».

Гарантійні та сервісні центри відомих компаній та брендів закриті в Донецьку у зв’язку з тим, що ніхто не бажає працювати та торгувати в сірій зоні беззаконня

Спроби полагодити техніку закінчуються нічим. Ремонтні майстерні закриті під тиском оподаткувань та зборів. Звертання до продавців магазинів побутової техніки, які ще продовжують працювати в окупованому місті, закінчуються без результатів. Гарантійні та сервісні центри відомих компаній та брендів закриті в Донецьку у зв’язку з тим, що ніхто не бажає працювати та торгувати в сірій зоні беззаконня. Тому продавці рекомендують ошелешеним покупцям купити в них нову побутову техніку замість тієї, що вийшла з ладу. Московські ціни на холодильники та плити не залишають жодного шансу для зубожілого населення повернути собі хоч якусь подобу довоєнного комфорту.

​

Новостворена «Республіканська енергетична компанія» не несе жодної юридичної відповідальності за якість струму та напруги, бо вона уповноважена збирати оплату з населення, а лагодити енергетичні лінії та підтримувати якість струму вимушена компанія, що юридично належна структурам Ріната Ахметова. Майже половина населення не поспішає сплачувати за спожиту електричну енергію. Показники електричних лічильників знімають контролери з обох компаній. Кому платити – тим чи іншим – велика загадка окупованих територій!

Економічна дійсність досягнень «народних республік» на окупованих територіях виявляється при спробі відповісти на 10 питань вправи з підручника англійської мови для економістів та менеджерів одного з нечисленних вищих навчальних закладів «ДНР». Труднощі виникають не в перекладі з англійської, а в пошуку відповідей на поставлені питання. Який щомісячний відсоток інфляції у вашій країні? Для студента і університету ця «країна» – «ДНР»! Проте марно шукати відповіді на це питання в інтернеті, як і на питання про відсоток безробітних, економічну ставку «Центрального банку», щорічний відсоток транспортних відрахувань та багато інших.

​

Нібито ніхто не займається економікою в невизнаній, керованій кремлівськими ляльководами подобі «народної республіки»! Тому всі спроби керівництва Росії переконати світову спільноту в економічній та військовій самостійності цих терористичних утворень виявляються жалюгідними та марними.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Торез

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Надсилайте ваші листи: DonbasLysty@rferl.org