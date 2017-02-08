У майже 200 тисяч гривень оцінили збитки після розгрому виставки про Україну після Майдану (відео)

У Києві невідомі розгромили виставку українського художника Давида Чичкана «Втрачена можливість», яка проходить у Центрі візуальної культури. Про це Радіо Свобода повідомили працівники Центру. За їхніми словами, близько 18:00 15 осіб із закритими обличчями увірвалися до приміщення ЦВК. За оновленої інформації ЦВК, з приводу інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею 296 ККУ «Хуліганство, вчинене групою осіб», що може бути перекваліфіковане. На виставці було представлено десять графічних полотен Давида Чичкана. Чотири із них викрадені, а три повністю знищені. Уціліли лише дві роботи, а одна мало пошкоджена. Попередньо ЦВК оцінює збитки у 155 тисяч гривень. Збитки Центру (розламані стіни, знищені захисні покриття, розламаний обігрівач та інше) оцінили у 39 тисяч гривень. (Відео Центру візуальної культури)