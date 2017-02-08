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Утром в среду убили одиозного комбата боевиков Михаила Толстых, известного под прозвищем «Гиви». Он командовал батальоном боевиков «Сомали». По сообщениям сепаратистских и российских СМИ, «Гиви» погиб не во время боевых действий, а от взрыва, находясь в собственном офисе – взрыв произошел около 6 часов утра. Боевики и российская сторона обвиняют украинские спецслужбы в убийстве «Гиви». Украинские эксперты считают, что одиозного комбата устранило ФСБ России. Цель – убрать наиболее известных военных главарей боевиков. Эта смерть – часть цепочки смертей боевиков, последним из которых был «Моторола», считают эксперты. В Кремле говорят, что «о возможной причастности России к этому не может быть и речи». По причине убийства «Гиви» в группировке «ДНР» объявлен трехдневный траур.

В интернете огромное количество фото и видео с Михаилом Толстых, он же «Гиви». Боевик демонстрирует свою доблесть, избивая пленных, угрожает стереть с лица земли ВСУ и города Украины, снимается с другими главарями боевиков. Личность популярная в определённой среде, позывной броский, у всех на слуху. Поэтому известие о гибели «Гиви» сразу вызвало большой резонанс.

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Михаил Толстых родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам самого «Гиви», он мечтал быть военным, он служил в Вооруженных силах Украины в 1998–2000 годах, но по контракту в украинскую армию его не взяли. Он работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам и возглавил группировку «Сомали». Стал известен во время боев за Донецкий аэропорт и Иловайск.

«На совести «Гиви» издевательства над пленными украинскими военными»

Спикер Министерства обороны Украины по делам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевик многократно совершал военные преступления.

«На совести «Гиви» обстрелы городов и сёл из тяжёлого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с мирным населением, мародёрство. В последнее время бандформирование «Сомали» понесло тяжёлые потери вследствие бессмысленных и авантюрных атак на украинские позиции под Авдеевкой, так же как и в Донецком аэропорту в 2014 году», – заявил Александр Мотузяник.

Несмотря на известность фигуры «Гиви», лишь через 6 часов после его смерти появилась первая информация об этом на сепаратистских ресурсах.

«По предварительным данным, гибель «Гиви» произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемёта «Шмель»… Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам», – заявили на своем сайте боевики.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отказалась комментировать версию причастности украинских спецслужб к смерти боевика.

«Мы не будем комментировать эту ерунду. Пожалуйста, распространяйте российские фейки, если вы работаете на них», – сказала Елена Гитлянская.

Москва готовит «второй эшелон» главарей боевиков, не запятнавших себя кровью – Семенченко

Многие военные эксперты и украинские политики считают, что убийство «Гиви» было организовано российскими спецслужбами. Его смерть выгодна Кремлю, считает народный депутат Семён Семенченко. По его мнению, амнистия и возможное участие в местных выборах таких, как «Моторола» и «Гиви», может вызвать волну народного протеста в Украине, что сделает выборы на Донбассе невозможными. Кремль же заинтересован провести эти выборы как можно скорее, поэтому ФСБ убирает заядлых боевиков, известных своей жестокостью и массовыми убийствами. Москва готовит «второй эшелон» лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР», не запятнавших себя кровью, считает Семен Семенченко.

Я бы сейчас аплодировал, если бы эту ликвидацию провели украинские спецслужбы. Но аплодировать успешной операции ФСБ, тем более что мне известна её цель, я не хочу

«Думаю, строится такая же система, как и в России. Только роль Чечни и Кадырова будут выполнять ОРДЛО и их лидеры. И мы получим «милицию» «ЛНР-ДНР», только интегрированную в Украину. И воровство будет идти не только под нашим флагом, но и из кабинета Путина и с помощью «наших» людей из ОРДЛО. Новость вызывает и положительные, и отрицательные эмоции. Я бы сейчас аплодировал, если бы эту ликвидацию провели украинские спецслужбы. Но аплодировать успешной операции ФСБ, тем более что мне известна её цель, я не хочу», – заявил Семен Семенченко.



На неофициальном уровне, в частности в украинском и российском сегменте социальных сетей, доминирует версия о продолжающемся устранении командиров «ДНР» российскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что «о возможной причастности России к этому не может быть и речи».

Правозащитники считают, что было бы лучше, если бы «Гиви» предстал перед трибуналом. Живой он мог бы сообщить много полезной информации, считает правозащитница, координатор общественной инициативы «Евромайдан-SOS» Александра Матвейчук: «Обидно, что «Гиви» не предстанет перед международным правосудием и не расскажет много чего, что не прослеживается в опросах жертв его преступлений. А именно про цепочку приказов – откуда отдавались приказы».

Смерть «Гиви» среди лидеров боевиков не первая и далеко не последняя, считают военные эксперты. Напомним, в 2015 году были убиты при неизвестных обстоятельствах Алексей Беднов – командир группировки «Бэтмен», Евгений Ищенко по кличке «Малыш» – «народный мэр» Первомайска, Роман Возник, он же «Цыган» – командир группировки «Мираж», Алексей Мозговой – командир группировки «Призрак», Павел Дрёмов – командир «первого казачьего полка имени Платова».

В 2016 году были убиты Геннадий Цыпкалов – «премьер-министр» группировки «ЛНР», Арсений Павлов «Моторола» – командир группировки «Спарта». Если смерти в 2015 году эксперты больше связывали с разделом собственности боевиков на местах, то в последних устранениях боевиков отчётливо виден политический подтекст. Основные версии – силовая смена официальных лиц или повод в очередной раз обвинить Украину в агрессии.

Боевик Михаил Толстых, он же «Гиви», летом 2016 года был объявлен во всеукраинский розыск. В санкционный список ЕС «Гиви» попал еще в 2015 году за подрыв территориальной целостности Украины. Лидер группировки «ДНР», признанной в Украине террористической организацией, Александр Захарченко заявил, что будет обращаться к международному сообществу с требованием признать Украину «террористической организацией».

​Эксперты, приглашённые в студию «Донбасс.Реалии», высказали следующие мнения по поводу смерти боевика «Гиви»:

Валерий Ширяев, обозреватель, «Новая газета»:

«Когда корреспонденты «Новой газеты» беседовали с высшим командованием группировки «ДНР», то они очень негативно отзывались о военно-организационных талантах «Гиви». Реальные военные боялись неконтролируемых действий со стороны непредсказуемых командиров «Гиви» и «Моторолы». Подозрение вызывает то, что высшее командование сепаратистов, которое разрабатывает операции, остаётся целым, а таких медийных персонажей убивают. Причина – таких непредсказуемых местных «ханов» и «батек Махно» контролировать тяжело. Это не последние персоны, которых можно «удалить». Захарченко и Плотницкого отстранить нельзя, так как они формально выбраны. Их можно либо убить, либо уговорить уйти самим. Поэтому Плотницкому и Захарченко нужно тоже бояться».

Олег Саакян, политолог:

«Сепаратистам необходим герой, но нужен мёртвый герой, тогда из него можно делать мифы, на него можно равняться. Живой герой опасен для местной «власти» – в данном случае Захарченко. Не в интересах Украины убирать «Гиви», так как это потенциальный свидетель, и он обладал важными сведениями. Он не имел сильных организационно-командных позиций в военном командовании, но имел раскрученное имя. Поэтому с ним можно было договориться. Обычно публичные люди идут на такие договоренности».

Станислав Васин, блогер из Донецка:

«В Донецке эту новость восприняли без особого волнения. «Гиви» – это рекламный медийный персонаж, который не имел никакого авторитета среди боевиков, даже собственного подразделения. Его вполне мог убить «солдат» собственного подразделения «Сомали». Тему обсуждали, но не так активно, как смерть «Моторолы». После смерти «Моторолы» была гораздо больше волна реакции. Никто из людей не верит в след СБУ. Россия пытается реинтегрировать Донбасс в Украину. Необходимо убрать известных лидеров. А также уменьшить количество личного состава. Подразделение «Сомали» бросали во все бои под Авдеевкой, очень много подчиненных «Гиви» тоже погибло».

Журналисты Радио Свобода провели опрос в Киеве, Москве и Донецке. Вот, что думают жители этих городов о гибели «Гиви».

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Так называемый «заместитель министра обороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин заявил о возможной причастности к убийству «Гиви» советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

​В своем интервью издательству «Обозреватель» Зорян Шкиряк прокомментировал заявление боевика.

«Как можно комментировать даже не ересь, а откровенный дебилизм этого террористического пропагандиста Басурина. Я сейчас как раз пребываю в Верховной Раде и, наверное, на реактивном самолете туда быстренько слетал и затесался на территорию расположения банды «Сомали», – сказал Шкиряк в комментарии «Обозревателю».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)