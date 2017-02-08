Без ілюзій і надмірного оптимізму – експерт нагадав, де раніше працював голова Нацполіції

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Новий керівник Національної поліції Сергій Князєв вразив членів конкурсної комісії під час спілкування і справедливо посів місце у трійці лідерів, розповів у програмі «Ваша Свобода» член конкурсної комісії з відбору керівника Нацполіції, директор програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» фонду «Відродження» Роман Романов. За його словами, генерал поліції дуже ретельно представив бачення взаємодії з місцевими громадами в забезпечені правопорядку. Князєв виділявся, але не був фаворитом, каже член комісії.
Восьме січня стало днем кадрових призначень у МВС. Національну поліцію очолив генерал поліції Сергій Князєв, який донині керував департаментом карного розшуку. Виконувач обов’язків голови Нацполіції Вадим Троян, якому не вистачило необхідного стажу для того, щоб брати участь у конкурсі на посаду очільника Національної поліції України, призначений заступником міністра внутрішніх справ. А Сергій Яровий – першим заступником.
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«На вулицях має запанувати спокій, українці мають відчути себе у безпеці», – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман перед голосуванням уряду за кандидатуру нового очільника Нацполіції, яка була запропонована міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Важливо, що кандидат на посаду Нацполіції знає не з розмов, що таке карний розшук, злочинність і затримання, розуміє, як будувати роботу
«Важливо, що кандидат на посаду Нацполіції знає не з розмов, що таке карний розшук, злочинність і затримання, розуміє, як будувати роботу», – наголосив голова уряду.
Навряд чи можна очікувати, що поліція самостійно може подолати такі негативні явища, як злочинність, вважає член конкурсної комісії з відбору керівника Нацполіції Роман Романов. За його словами, правоохоронний орган має забезпечити ефективне розслідування, побудувати взаємодію з населенням і організувати превентивну роботу.
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«Я не хотів би, щоб були ілюзії і очікування надмірного оптимізму. Князєв очолював кримінальний розшук до цього. Я не думаю, що були якісь перешкоди, щоб вдосконалювати роботу в цій частині поліцейської діяльності на його попередній посаді», – каже Романов.
«Він звик по-радянськи працювати» – Банчук
Комісія зробила виключно спробу професійної оцінки кандидатів, та не розглядала інші критерії. Так відреагував член комісії на інформацію, оприлюднену ЗМІ, що у колишньої дружини Сергія Князєва є сім квартир, елітний автопарк, земельні ділянки.
Водночас експерти вже висловили застереження стосовно діяльності нового керівника Нацполіції. Права людини опинилися під загрозою, вважає експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.
Найбільший ризик для суспільства полягає в тому, що Князєв не розуміє насправді, що таке права людини, для нього головне – діяльність поліції, ефективність кримінального розшуку
«Найбільший ризик для суспільства полягає в тому, що Князєв не розуміє насправді, що таке права людини, для нього головне – діяльність поліції, ефективність кримінального розшуку. Він звик по-радянськи працювати», – зазначив Банчук.
У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не поділяє думок оглядачів. Він переконує, що новому очільникові вдасться реалізувати головне – закінчити реформу правоохоронного органу.
«Підтримую призначення. Пишаюся цими справжніми офіцерами і патріотами. На сьогодні є надзвичайно важливе завдання – продовження реформи підрозділів МВС і Нацполіції. І найголовніше – підвищення якості, ефективності роботи підрозділів Нацполіції», – додав Шкіряк.
(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)
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