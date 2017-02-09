Радіо Свобода Daily: у Нацполіції нарешті з’явилась голова

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Із трибуни Верховної Ради – лише українською

Голова Верховної Ради Андрій Парубій ініціював законопроект, який зобов’язує депутатів робити виступи українською мовою. Це сталось після мовної суперечки між ним та депутатами від «Опозиційного блоку». Парубій, почувши виступ Наталії Королевської російською, закликав її говорити з трибуни державною мовою. На її захист стали колеги у фракції. Депутати з інших фракцій у кулуарах поділились своєю позицією: чи повинен парламентар говорити з трибуни державною мовою?

Наступник Деканоїдзе

Кабінет міністрів України призначив Сергія Князєва керівником Національної поліції. Донині він керував департаментом карного розшуку. В експертному середовищі його оцінюють як успішного фахівця, але висловлюють побоювання щодо дотримання ним прав людини. «Найбільший ризик для суспільства полягає в тому, що Князєв не розуміє насправді, що таке права людини, для нього головне – діяльність поліції, ефективність кримінального розшуку. Він звик по-радянськи працювати», – вважає експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Більше інформації про нового очільника Нацполіції тут.

Трибунал для корупціонерів

Журналісти програми «Схеми» цього разу вирішили дізнатись, коли ж в Україні з’явиться антикорупційний суд. Шукаючи відповіді на це питання, вони з’ясували, що в адміністрації президента почали працювали над альтернативною концепцією створення суду, але поки не публічно. То для чого існують дві різні версії законопроекту та яким має бути суд, щоб швидко та неупереджено розглядати справи корумпованих?

Без «Мотороли», а тепер і без «Гіві»

В угрупованні «ДНР» заявили про смерть іще одного з відомих ватажків бойовиків – Михайла Толстих на прізвисько «Гіві». Російські та сепаратистські сайти твердять, що ватажок «батальйону «Сомалі» «загинув внаслідок теракту». У Кремлі причетність до вбивства заперечили, вкотре наголосивши, що «йдеться про спробу дестабілізувати ситуацію на Донбасі». Ця смерть - частина ланцюжка смертей бойовиків, останньою з яких була смерть «Мотороли», вважають експерти.

5 років Навальному умовно

Ленінський районний суд російського Кірова засудив опозиціонера Олексія Навального до п’яти років умовно у справі «Кіровлісу» з випробувальним терміном на чотири роки. Крім того, Навальному призначили йому штраф у розмірі 500 тисяч рублів (8350 доларів). Засудження означає, що Навальний не має права балотуватися на виборах президента, як він планує. Відразу після винесення вироку опозиціонер заявив, що його виборча кампанія продовжиться, а вирок буде оскаржений.

«Марш дармоїдів» у Білорусі

На 17 лютого у Мінську заплановано «Марш розсерджених білорусів». Друга, неофіційна назва акції – «Марш дармоїдів», бо протест спрямовано проти декрету президента Лукашенка, що зобов’язав сплачувати спеціальний податок усіх, хто тимчасово не працює. Податок «на дармоїдство» за 2016 рік становить 360 білоруських рублів – це приблизно 180 доларів США. Як прийшов час його оплачувати, виявилося, що ці гроші для багатьох «дармоїдів» – сума не до кишені.

Презервативи в моді

На завершення, щоб розбавити усі серйозні новини, які ми зібрали для Вас вище, пропонуємо подивитись на одяг із презервативів. У рамках Українського тижня моди дизайнер Олексій Залевський презентував убрання на тему безпечного сексу до Міжнародного дня презерватива. А саме – п’ять моделей одягу, виготовлені з 5000 презервативів. Таким чином український дизайнер каже, що не варто соромитись цього, навпаки, презервативи завжди в моді.

Емоції – спеції життя. Не соромтесь виявляти їх!

Ваше Радіо Свобода Daily