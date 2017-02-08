На Дніпропетровщині помер громадський активіст, який заявляв про отруєння

На Дніпропетровщині 8 лютого помер громадський активіст з Нікополя Олександр Тихон, який раніше заявляв, що його отруїли токсичною речовиною. Інформацію про це у середу підтвердив народний депутат Андрій Артеменко, чиїм помічником на громадських засадах він був.

Артеменко зазначив, що винні у смерті активіста не уникнуть відповідальності.

«Знаю, що винні в твоїй смерті будуть покарані, а твоя справа буде продовжена», – заявив він.

Раніше сам Олександр Тихон заявляв про різке погіршення самопочуття. 22 січня він був шпиталізований до місцевої лікарні Нікополя, а потім до лікарні в Дніпрі, а згодом – у Києві. У столиці встановили діагноз – отруєння особливо токсичною речовиною, повідомляв активіст.

За фактом ймовірного отруєння поліція порушила кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Подробиці справи не розголошуються.

У листопаді минулого року поліція повідомила, що розслідує інцидент щодо будинку активіста, голови ГО «Громадський актив» Олександра Тихона, до якого кинули пляшки з невстановленою речовиною. Тоді, за даними з поліції, інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Олександр Тихон був активним учасником акцій протесту жителів Нікополя проти проблем з опаленням. У грудні жителі Нікополя перекрили трасу, протестуючи проти перебоїв з постачанням електроенергії, покладаючи провину на міську владу, яка вирішила відмовитись від централізованого опалення. У мерії тоді визнали проблему й зазначали, що «аварійна бригада у роботі».