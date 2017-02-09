Вбивство «Гіві»: Кремль позбувається відпрацьованого елементу (огляд преси)

Газета «День», коментуючи вбивство одного з ватажків бойовиків угруповання «ДНР» на прізвиського «Гіві», стверджує, що Росія методично позбувається на окупованій території від свідків і виконавців її злочинів, ненадійного, відпрацьованого елементу. Видання наголошує, що жодне вбивство, яке стається на окупованій території України та в Росії, не може відбутися без санкції Кремля та відповідного рівня спеціалістів. Отже, очевидна формула 90-х років, коли правоохоронні органи робили ставку на певних ватажків бандформувань, а інших або ліквідовували, або дозволяли ліквідувати. На жаль, як зазначає газета, сатисфакція від вбивства «Мотороли» і «Гіві» перекривається фактором того, що всі вони забрали в могилу безліч свідчень власних злочинів і злочинів Кремля.

У цьому ж числі «День» стверджує, що в зв’язку з перемогою Дональда Трампа на виборах у світі активізувався економічний націоналізм. Тепер слабкі країни можуть копіювати досвід успішних – до тих пір, поки капіталістична економіка не зробить новий пірует, виводячи вперед найбільш спритні й агресивні економіки. Докладніше йдеться в статті «Економічний націоналізм визначає порядок денний у міжнародній торгівлі».

Про те, чи є державна інформаційна політика України на звільнених територіях Донбасу, розмірковує експерт тижневика «Країна». Він вважає, що не зважаючи на стратегію інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу, масова свідомість достатньо інертна. Вона не підкорюється наказам, але чітко розуміє, що є правдою, а що – брехнею. Треба їй тільки допомагати в цьому. По-перше, владі слід почати розмовляти з населенням про реальні проблеми, а не розповідати, як все гарно. По-друге, на екранах майже не видно лідерів громадської думки. Якщо їх немає, то треба виховувати і створювати. По-третє, тексти від влади повинні отримати позитивну конкретику: що, як і коли буде змінено. Поки ж, у експертів тижневика cклалося враження, що українці пливуть за течією.

В Україні сьогодні склалася парадоксальна ситуація: попри спрямованість реформи системи охорони здоров'я на вседоступність медичної допомоги результат з точністю до навпаки. За даними всеукраїнського опитування, 39% українців за останні 12 місяців хворіли, але не відвідали лікаря через брак коштів. Однією з найсуттєвіших статей витрат є придбання ліків. Докладно про неї розповідає газета «Голос України».