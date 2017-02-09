ЄС щодо України «має бути більш відкритим, гнучким та критичним» – експерт

Брюссель – Між ЄС та Україною настав час для відвертої розмови. Так заявляють європейські аналітики напередодні візиту до брюссельських євроустанов прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. В четвер і п’ятницю у нього заплановані численні зустрічі з головами НАТО, Європейської ради і Єврокомісії. Набір тем для обговорень: сплеск агресії на сході України, прогрес і сповільнення реформ, а також робота зони вільної торгівлі та зволікання зі скасуванням віз.

Консультації голови українського уряду Володимира Гройсмана з лідерами ЄС та НАТО, безумовно, першочергово стосуватимуться загострення ситуації на сході України. Тим паче, що міністри закордонних справ ЄС на цьоготижневій зустрічі у Брюсселі підтвердили готовність до ще більшої підтримки Києва, зокрема у намаганнях припинити війну за сприяння «нормандського формату», де крім України, беруть участь ще й Франція, Німеччина та Росія.

Як пояснює голова представництва України при ЄС Микола Точицький, оминути увагою цю безпекову ситуацію не вдасться. Далі будуть дискутуватися й інші питання двосторонньої співпраці.

Вже давно настав час, коли Євросоюз має чітко відповісти українському суспільству щодо безвізового режиму

«Нам потрібно вирішувати питання подальшої реалізації нашої угоди про асоаціацію, особливо в частині зони вільної торгівлі, – каже дипломат. – Є пропозиція від Єврокомісії щодо додаткових автономних преференцій. Тут ми маємо проводити роботу й чітко формулювати наші завдання. Гострота розмови буде навколо питання лібералізації візового режиму: в цій частині ми, дійсно, вже виконали всі зобов’язання і вже давно настав час, коли Євросоюз має чітко відповісти українському суспільству щодо безвізового режиму».

Наступне коло питань, на яких і Гройсман, і його європейські колеги акцентуватимуть увагу – це реформи: і вже впроваджені, і ті, що ще незавершені. Як пояснює Точицький, «має бути представлений прогрес реалізованих реформ, а також пріоритети уряду на майбутнє».

«Політична невизначеність дуже гальмує реформи»

Тим часом європейські експерти зауважують, що Брюсселю та Києву настав час поговорити відверто. Балаш Ярабік із вашингтонського центру Carnegie Endowment for International Peace сказав Радіо Свобода, що ЄС щодо України «має бути більш відкритим, гнучким та критичним».

Величезна політична невизначеність дуже гальмує реформи. Тож Євросоюз має говорити про це. Відвертіші відносини з Україною зробили б їх більш життєздатними

«Нинішній процес реформ, можливо, за останні 25 років і був безпрецедентним, але він уповільнюється. У парламенті немає справжньої урядової коаліції, ніхто, крім Тимошенко, не хоче нових виборів. Величезна політична невизначеність дуже гальмує реформи. Тож Євросоюз має говорити про це. Відвертіші відносини з Україною зробили б їх більш життєздатними», – каже аналітик.

Коли Володимир Гройсман заступав на посаду прем’єра, німецький експерт із берлінського Центру імені Роберта Боша Стефан Майстер заявляв Радіо Свобода, що цей політик мав би бути добрим «менеджером» України, що йому слід дати шанс, бо саме нині для змін в державі настав «момент істини». Нині Майстер каже, що розчарований: на його думку, «Гройсман виглядає більше прем’єр-міністром Порошенка, а не України», тож у співдружності наростає розчарування, як, власне, і в Україні.

Настав момент, коли обидві сторони повинні все щиро з’ясувати, заявити й вимагати одне від одного більшої інформації

«ЄС розчарований, бо складається враження, що насправді, Україна не змінюється, – пояснює експерт. – Там були якісь реформи, але справжнього прориву не трапилося, і, можливо, й не відбудеться найближчим часом. А Україна розчарована від незнання, що саме тепер пропонує Євросоюз. Гадаю, тепер настав момент, коли обидві сторони повинні все щиро з’ясувати, заявити й вимагати одне від одного більшої інформації».

Отже, як передбачають представники європейських аналітичних кіл, українського прем’єр-міністра та єврочиновників очікують нелегкі консультації. Своїми думками й планами реформування України Володимир Гройсман також матиме нагоду поділитися з європейськими аналітиками, дипломатами й політологами на круглому столі у брюссельському Центрі Мартенса.