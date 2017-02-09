Лютий перетворив південь України на ковзанку

Через несприятливі погодні умови – обледеніння, морози і штормовий вітер – в Одесі та Миколаєві на невизначений період призупинили навчання у школах. Таке рішення ухвалила місцева влада обох міст, аби уникнути травматизму на вулицях і дорогах. Одеситів закликали, за можливості, обмежити пересування містом.

За минулі дві доби Одеса швидко перетворилась на ковзанку. У вівторок протягом дня йшов крижаний дощ, а в ніч на середу температура повітря знизилась до десяти градусів нижче нуля.

Через негоду побільшало ДТП і побутового травматизму

Представники влади закликали одеситів обмежити пересування містом. Попри це застереження, за даними мерії, станом на вечір середи понад 30 містян через ожеледь зазнали травм.

«Ніхто нічого не посипає, ось я і впав», – обурюється одесит Олег із переломом променевої кістки.

Міські комунальники, натомість, бадьоро звітують – суміші з солі та піску на вулицях використано близько півтори тисячі тонн. Наразі ситуація контрольована, але перший заступник міського голови Анатолій Орловський попередив: якщо буде потрібно, в’їзд великовагового транспорту буде обмежено.

«В самому Миколаєві дороги не слизькі, основні з них оброблені», – розповіла місцева жителька Ірина.

В обох містах ожеледь спричинила кілька серйозних ДТП. Так, в місті на Південному Бузі перекинулася автівка миколаївської станції швидкої допомоги. Лікар, водій і фельдшер не постраждали. В середу на виїзді з Одеси на київську трасу вантажівка врізалася у відбійник, водія госпіталізовано.

«На місці події були патрульні і співробітники служби з надзвичайних ситуацій у зв’язку з тим, що стався витік пального. Відпрацювали в комплексі, щоб не було подальших проблем», – розповіла подробиці дорожньо-транспортної пригоди спікер Одеської патрульної поліції Алла Марченко.

Прогнози синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів поки що не втішають: територію України циклон залишить не раніше 11 лютого.